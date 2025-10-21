امکان وکالتی کردن حساب برای ثبت نام خودروهای وارداتی در بانک کشاورزی

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، مشتریانی که به منظور انجام مراحل خرید خودرو نسبت به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده‌اند می‌توانند با بلوکاژ مبلغ 5 میلیارد ریال در حساب خود نزد بانک کشاورزی از این خدمت بهره‌ مند شوند.

بر اساس این گزارش، تاریخ بلوکه حساب از روز یکشنبه 27 مهرماه سال جاری تا پایان روز چهارشنبه 30 مهرماه خواهد بود.

شایان ذکر است وکالتی کردن حساب به دو روش مراجعه حضوری و غیرحضوری (در پایگاه اینترنتی بانک کشاورزی) امکانپذیر ست.

این گزارش می افزاید: برای استفاده از این خدمت به صورت غیرحضوری، داشتن شماره حساب نزد بانک کشاورزی کافی است و نیازی به فعالسازی اینترنت بانک یا همراه بانک نیست.

انتهای پیام/