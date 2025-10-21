خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس

حضور نماینده ایران در اجلاس FATF پاریس
کد خبر : 1703226
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF بعد از ۶ سال در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو می‌پردازد.

به گزارش ایلنا از مرکز اطلاعات مالی بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد بعد از ۶ سال، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

در اجلاس پاریس، قرار است پیشرفت برنامه اقدام کشور با محوریت تصویب و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی «پالرمو» مورد بحث و بررسی قرار گیرد و هیئت ایرانی فرآیند تصویب و اجرای این قانون جدید را تشریح و عملاً برنامه‌ریزی جلسات آتی بین کشور و نمایندگان این نهاد تا رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات احتمالی اعضا صورت ‌پذیرد.

همچنین در این اجلاس، پیشرفت برنامه اقدام برخی کشورهای لیست خاکستری FATF شامل موناکو، بلغارستان، سوریه، یمن، الجزایر، موزامبیک، بورکینافاسو، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان‌جنوبی، کامرون، نامیبیا، آنگولا، جبل‌الطارق، کنیا، میانمار، ویتنام، نپال، لائوس و ونزوئلا مورد بررسی و درباره این کشورها تصمیم‌گیری خواهد شد.

تصویب کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم «CFT» توسط جمهوری اسلامی ایران بعد از تودیع آن نزد سازمان ملل متحد توسط وزارت امور خارجه به گروه ویژه اقدام مالی اعلام خواهد شد و احتمالاً در جلسه آتی FATF مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی پیش‌تر بر لزوم عضویت دائم ایران در گروه منطقه‌ای اوراسیای FATF برای فعال‌سازی تریبون رسمی کشور در دفاع از منافع ملی و تغییر نهاد ارزیاب ایران از صندوق بین‌المللی پول و گروه FATF، به گروه منطقه‌ای این نهاد که کشورهای دوست و همسوی ایران در آن حضور دارند، تأکید کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ