به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با مدیران شستا اظهار داشت: هنر مدیریت واقعی این است که بتوانیم پیش از وقوع بحران، آن را پیش‌بینی کنیم و برای آن راهکار داشته باشیم. خوشحالم که آقای دکتر سعیدی اتاق فکری تشکیل داده‌اند و افراد برجسته و شاخصی در آن حضور دارند؛ من افتخار داشتم و ارادت داشتم که برخی از این افراد را می‌شناختم.

وی افزود: وظیفه ما این است که آینده را پیش‌بینی کنیم و آماده باشیم. از آقای دکتر سعیدی، همکارانشان، آقای دکتر حیدری و آقای دکتر سالاری می‌خواهم که صنعت کشور را برای شرایط جدید آماده کنند و از پیشرفته‌ترین فناوری‌هایی که امروز در دسترس داریم، بهره ببریم. یکی از این ابزارها هوش مصنوعی است که هم به عنوان یک فناوری اصیل و هم به عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزایای متعدد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عارف در پایان گفت: راهبرد ما امروز هوشمندسازی است و باید آن را به طور جدی دنبال کنیم. صنعت کشور در همه بخش‌ها، به ویژه داروسازی، نیاز به تحولی جدی دارد. بسیاری از داروها را می‌توانیم با کیفیت بهتر و با استفاده از فناوری‌های مدرن تولید کنیم، به‌ویژه در بخش رادیوداروها. همچنین در صنایع دیگر مانند تجهیزات الکترونیکی و خودروسازی نیز باید حرکت کنیم تا بهره‌وری افزایش یابد و صنعت کشور به سطح فناوری‌های پیشرفته دست یابد.

