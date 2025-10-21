خبرگزاری کار ایران
صحبت‌های عارف در جمع مدیران شستا:

مدیر واقعی پیش از بحران آن را پیش بینی می‌کند (ویدیو)

معاون اول رئیس جمهور در نشست با مدیران شستا به اهمیت پیش بینی بحران‌های مدیریتی پیش از وقوع آن اشاره کرد و از لزوم به روز شدن شیوه‌های مدیریتی در کشور صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نشست با مدیران شستا اظهار داشت:  هنر مدیریت واقعی این است که بتوانیم پیش از وقوع بحران، آن را پیش‌بینی کنیم و برای آن راهکار داشته باشیم. خوشحالم که آقای دکتر سعیدی اتاق فکری تشکیل داده‌اند و افراد برجسته و شاخصی در آن حضور دارند؛ من افتخار داشتم و ارادت داشتم که برخی از این افراد را می‌شناختم.

وی افزود: وظیفه ما این است که آینده را پیش‌بینی کنیم و آماده باشیم. از آقای دکتر سعیدی، همکارانشان، آقای دکتر حیدری و آقای دکتر سالاری می‌خواهم که صنعت کشور را برای شرایط جدید آماده کنند و از پیشرفته‌ترین فناوری‌هایی که امروز در دسترس داریم، بهره ببریم. یکی از این ابزارها هوش مصنوعی است که هم به عنوان یک فناوری اصیل و هم به عنوان ابزاری برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزایای متعدد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

عارف در پایان گفت: راهبرد ما امروز هوشمندسازی است و باید آن را به طور جدی دنبال کنیم. صنعت کشور در همه بخش‌ها، به ویژه داروسازی، نیاز به تحولی جدی دارد. بسیاری از داروها را می‌توانیم با کیفیت بهتر و با استفاده از فناوری‌های مدرن تولید کنیم، به‌ویژه در بخش رادیوداروها. همچنین در صنایع دیگر مانند تجهیزات الکترونیکی و خودروسازی نیز باید حرکت کنیم تا بهره‌وری افزایش یابد و صنعت کشور به سطح فناوری‌های پیشرفته دست یابد.

 

