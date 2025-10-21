حمله پهپادی اوکراین به یک نیروگاه گازی روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، حمله پهپادی اوکراین به نیروگاه گازی «اورنبورگ» روسیه، دریافت گاز از قزاقستان و کاهش تولید میدان «کاراچاگاناک» با نقش کلیدی در صادرات انرژی منطقه را متوقف کرد.

دو منبع صنعتی روز دوشنبه (۲۸ مهر) اعلام کردند که تولید میدان «کاراچاگاناک» در پی این حمله ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این میدان که در شرایط عادی روزانه ۳۵ هزار تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تن تولید دارد، اکنون به سطح ۲۵ هزار تا ۲۸ هزار تن معادل حدود ۱۹۶ هزار تا ۲۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

وزارت انرژی قزاقستان روز یکشنبه (۲۷ مهر) اعلام کرد که نیروگاه اورنبورگ، یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات فرآوری گاز جهان، پس از حمله پهپادی اوکراین، دریافت گاز از قزاقستان را متوقف کرده است. این نیروگاه تحت مدیریت شرکت دولتی گازپروم روسیه قرار دارد.

اوکراین حمله‌های پهپادی به یک نیروگاه گازی در منطقه «اورنبورگ» واقع در یک‌هزار و ۷۰۰ کیلومتری شرق مرز روسیه با اوکراین و یک پالایشگاه نفت در منطقه «سامارا» را تأیید کرده است.

کی‌یف از ماه اوت حمله‌های خود به پالایشگاه‌ها و تأسیسات انرژی روسیه را افزایش داده است تا تأمین سوخت را مختل و منابع مالی مسکو را محدود کند.

منابع صنعتی گفتند که تولید نفت و گاز در میدان «کاراچاگاناک» به‌طور مستقیم به هم وابسته‌اند؛ به‌طوری‌ که کاهش تولید گاز موجب افت تولید نفت نیز می‌شود.

گاز میدان «کاراچاگاناک» قزاقستان افزون بر فرآوری در پالایشگاه «اورنبورگ» روسیه، برای تزریق دوباره به مخزن و حفظ فشار و برای تولید برق در تأسیسات قزاقستان استفاده می‌شود.

برداشت از میدان «کاراچاگاناک» قزاقستان در سال ۲۰۲۴ حدود روزانه ۲۶۳ هزار بشکه نفت بوده است، این حجم از نفت با کنسرسیوم خط لوله خزر به پایانه صادرات روسیه در دریای سیاه و با خط لوله دروژبا به آلمان صادر می‌شود.

کنسرسیومی متشکل از شرکت آمریکایی شورون (۱۸ درصد)، شرکت‌های اروپایی شل و انی (هرکدام ۲۹.۲۵ درصد)، شرکت‌های لوک‌اویل روسیه و کازمونای‌گاز قزاقستان (۱۰ درصد) اداره این میدان را به‌عهده دارند.

مقام‌های قزاقستانی در سال ۲۰۲۴ با سهامداران کاراچاگاناک توافق کردند که یک کارخانه فرآوری گاز جدید با ظرفیت سالانه ۴ میلیارد مترمکعب در این میدان احداث شود؛ پروژه‌ای که قرار بود در سال ۲۰۲۸ آغاز به‌کار کند، اما اکنون به حال تعلیق درآمده و دولت در تلاش است سرمایه‌گذاران جدید، به‌ویژه شرکت‌های داخلی قزاق را جذب کند.

منابع صنعتی همچنین اعلام کردند که تولید نفت و میعانات گازی در کاراچاگاناک در ماه سپتامبر، به‌دلیل تعمیرات در کارخانه اورنبورگ، ۲۴ درصد نسبت به ماه اوت کاهش یافته و به حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

انتهای پیام/