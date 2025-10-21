به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "محمدولی علاءالدینی"، رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو در نشست مشترک خود با معاون وزیرعربستان که در حاشیه پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی OIC عربستان سعودی، با حضور بیش از ۴۹ کشور و ۲۰ وزیر از کشورهای مختلف از جمله ایران، مصر، موریتانی، اندونزی و ... برگزار شده است، اظهار کرد: با توجه به نقاط قوت مختلف هر کشوری در این زمینه، این نشست‌ها فرصت‌های آشنایی بسیاری فراهم نموده و زمینه به اشتراک‌گذاری آنها را ایجاد می‌کند.

وی در همین رابطه ادامه داد: ایران مایل است سخاوتمندانه تجربیات خود را در حوزه مدیریت منابع آب در اختیار همه کشورها قرار دهد.

علاءالدینی با اشاره به منابع آبی متنوع ایران بیان کرد: منابع آبی ایران از طریق بیش از ۳۰۰ سد، چاه‌های زیرزمینی، رودخانه‌ها‌ و منابع آبی مشترک با همسایگان مانند ترکیه، افغانستان و ترکمنستان تامین می‌شود. از این میزان ۴ درصد برای مصارف شرب و مابقی برای صنعت و کشاورزی اختصاص می‌یابد.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت نیرو ضمن دعوت از مسئولان عربستانی برای حضور در ایران، گفت: با توجه به ماهیت آب که مایه‌ی حیات است و باید موجب وحدت شود نه نزاع و اختلاف، علاوه بر سایر همکاری‌های جاری با کشور عربستان علاقمندیم در حوزه مسائل آب نیز همکاری‌های مشترکی داشته باشیم.

وی با تاکید برتوانمندی شرکت‌های دانش بنیان ایرانی، به بیش از هزار اختراع این شرکت‌ها در حوزه آب و برق اشاره کرد و از مسئولان عربستانی دعوت کرد که به منظور بازدید از این اختراعات به ایران سفر کنند.

علاءالدینی با اشاره به دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسلامی ایران در حوزه خدمات فنی مهندسی آب و برق و سوابق مدیریتی وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران در حوزه آب و برق افزود: بسیاری از کشورهای منطقه و جهان در حال حاضر مشتری محصولات فنی و مهندسی آب و برق ایران هستند و ایران علاقمند است این تعاملات خود را با کشور عربستان نیز گسترش دهد.

