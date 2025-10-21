به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ در بیست و نهمین دوره آیین روز ملی صادرات ‌که با حضور وزیر صمت و معاونان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران، رئیس اتاق اصناف و جمعی از فعالان صادرات و تجارت برگزار شد، گفت: اگر دولت و کشوری هست به برکت وجود صنعت و تجارت است.

وی با بیان اینکه ما مصمم‌ایم که تحریم‌ها را حذف کنیم، ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری هم بر همین موضوع بوده است.

آماده‌ایم تا مشکلات صادرات و تجارت را رفع کنیم

رئیس‌جمهور ادامه داد: آماده‌ایم تا مشکلات موجود بر سر راه صادرات و تجارت را رفع کنیم و وزارتخانه‌ها هر هفته پیگیر این موضوع هستند.

پزشکیان با بیان اینکه کار ما رفع موانع است نه اینکه فقط به مشکلات و موانع و صحبت‌های فعالان گوش کنیم، گفت: همه مشکلاتی که در این مسیر از نظر بروکراسی، مقررات و قوانین، دیپلماسی، ارزی و گمرکی و‌‌‌... وجود دارد را حل خواهیم کرد‌.

صادرات ۵۰ میلیارد دلاری در کشور در مقایسه با کشورهای همسایه خوب نیست

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی در کشور، این سوال را مطرح کرد که چرا در کشور ما ۵۰ میلیارد دلار صادرات خوب است، در حالی که کشورهای همسایه ۵۰۰ میلیارد دلار تجارت دارند؟ قله‌ای که می‌خواهیم به آن برسیم، کجاست؟

پزشکیان، خطاب به فعالان اقتصادی و حوزه صادرات و تجارت، گفت: شما باید به روندی که می‌توانیم در آن، موانع را برداریم، کمک کنید. چه کسی گفته است که باید مواد خام صادر کنیم؟ چرا ما نتوانیم آنچه را که به صورت خام صادر می‌کنیم و دیگران به مواد دارای ارزش افزوده تبدیل می‌کنند، خودمان آن را تبدیل کنیم؟

وی با تاکید بر اینکه هیچ ایرانی نباید بپذیرد که مواد را خام بفروشد، گفت: هیچ فعال اقتصادی نباید بپذیرد که عقب‌تر از صادرکنندگان در دنیا کار کند. امروز نمایندگان تمام دستگاه‌های اجرایی اعم از سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و... باید در این جلسه حضور پیدا می‌کردند زیرا وظیفه همه ما آماده کردن بستری برای شماست تا بتوانید با قدرت کار کنید.

در هر سفر، یک تیم اقتصادی همراه ما هستند تا تسهیل تجارت انجام گیرد

رئیس‌جمهور با بیان اینکه ما و شماییم که تعریف می‌کنیم که آینده چگونه خواهد بود، گفت: ما آینده‌ای را می‌توانیم بسازیم که برازنده ماست. ما تسلیم هیچ محدودیتی نمی‌شویم.

پزشکیان به اهمیت دیپلماسی و تاثیر آن بر صادرات و تجارت تاکید کرد و گفت: ما به هر کشوری که سفر می‌کنیم، تلاش ما این است که تجارت را تسهیل کنیم. به همین منظور، در هر سفر، یک تیم اقتصادی همراه ما هستند تا تسهیل تجارت انجام گیرد.

وی با بیان اینکه جلوی کسانی می‌ایستیم که در این مسیر به انحراف می‌روند، گفت: با وحدت و انسجام تلاش خواهیم کرد تا موانع را از بین ببریم‌.

