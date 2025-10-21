تأکید رئیس کل گمرک بر نقش صادرکنندگان در رشد اقتصادی ایران

متن پیام رئیس کل گمرک ایران به این شرح است:

روز ملی صادرات نمادی از خودباوری و تلاش ملی برای رشد اقتصادی است، صادرات و تجارت بین‌الملل بعنوان یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی، طیف وسیعی از ارتباطات را درپی دارد و از مهمترین شاخص‌های توسعه در اشتغال، تولید و رشد و توسعه اقتصادی کشورها به‌شمار می‌رود.

۲۹ مهرماه روز ملی صادرات را به صادرکنندگان عزیز که در شرایط تحریم‌های ظالمانه، در امر تولید، اشتغال‌آفرینی و ارزآوری مشغول فعالیت بوده و همچنان در شناسایی بازارهای جدید صادراتی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی تلاش می‌کنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و به این عزیزان خدا قوت می‌گویم.

بدون شک گمرک ایران همواره تلاش دارد با ارائه تسهیلات ویژه به صادرکنندگان، تشریفات گمرکی مربوط به کالاهای صادراتی را تسهیل و تسریع نماید.

لازم می‌دانم به این مناسبت از همکاران بزرگوار و عزیزم در ستاد و تمامی گمرکات کشور به ویژه کارکنان خدوم در نقاط صفر مرزی که با وجود مشکلات و کمبود امکانات به صادرکنندگان خدمات ارائه نموده و حتی در گمرکات مهم این خدمات به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود، تقدیر و تشکر نمایم.