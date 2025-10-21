خبرگزاری کار ایران
در نمایشگاه موتور تهران صورت می‌گیرد؛

رونمایی از نسل جدید موتورهای ملی و آریا پلاگین‌هیبرید سایپا/ آغاز فصل تازه در توسعه قوای محرکه سایپا

گروه خودروسازی سایپا در همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نمایشگاه موتور تهران، از خانواده جدید موتورهای ملی و خودروی آریا پلاگین‌هیبرید با برد ۱۲۰۰ کیلومتر رونمایی می‌کند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز،  رونمایی از خانواده موتورهای جدید سایپا و نمونه اولیه آریا پلاگین‌هیبرید، نشانه ورود سایپا به مرحله‌ای تازه از توسعه قوای محرکه و استقلال فنی در طراحی و تولید پیشرانه است. این خانواده موتور که حاصل برنامه‌ریزی و همکاری میان شرکت‌های مگاموتور و مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا است، قطعا می‌تواند اهداف یکپارچه‌سازی زنجیره قوای محرکه، کاهش چالش‌های تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش آلایندگی، بهینه‌سازی مصرف سوخت و ارتقای توان رقابت‌پذیری صنعت خودرو کشور  را محقق کند.

طی سال‌های گذشته، وابستگی به پیشرانه‌های وارداتی و محدودیت در توسعه موتورهای داخلی، یکی از موانع اصلی رشد محصول و تنوع مدل در گروه خودروسازی سایپا بوده است و‌ لذا با آغاز فصل تازه در توسعه قوای محرکه سایپا این مجموعه صنعتی با شرایط بهتری می‌تواند در تامین نیاز بازار و تقاضای مشتریان گام بردارد.

بر این اساس در نمایشگاه موتور تهران، موتورهای جدید شرکت مگاموتور چون M15K، N20، N25، ME16،  D20 TGDI  و … عرضه شده و همچنین خودرو آریا هیبرید که اولین محصول هیبرید PHEV طراحی شده در گروه سایپا است و طراحی و توسعه آن توسط مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا در حال انجام است، به نمایش گذاشته شده است؛ این خودرو ضمن برد طولانی (۱۲۰۰ کیلومتر )و  فناوری پاک، در زمره خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط‌زیست است.

علاقه‌مندان و متخصصان صنعت خودرو می‌توانند در بازدید از این نمایشگاه که تا اول آبان‌ماه در پژوهشگاه نیرو برپا است، با تازه‌ترین دستاوردهای گروه خودروسازی سایپا در حوزه موتور، فناوری و محصول آشنا شوند.

 

