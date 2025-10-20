خبرگزاری کار ایران
خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط راه‌اندازی شد

خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط راه‌اندازی شد
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از آغاز به‌کار خط مستقیم کشتیرانی و گردشگری بین چابهار و مسقط و بالعکس خبر داد.

به گزارش ایلنا ، رضا مسرور با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور در سفر سال گذشته به چابهار بر راه‌اندازی این مسیر دریایی گفت: یکی از محورهای مورد توجه و تاکید رئیس‌جمهور در آن سفر، راه‌اندازی خط کشتیرانی مسافری چابهار ـ مسقط و بالعکس بود که با پیگیری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، این طرح با سرمایه‌گذاری طرف عمانی به مرحله اجرا رسید و سفر دریایی از چابهار به مسقط در حال انجام است.

مسرور با اشاره به مزیت اقتصادی این مسیر افزود: هزینه سفر در این مسیر بسیار پایین‌تر از سایر مسیرهای هوایی از چابهار است و پیش‌بینی می‌شود با استقبال گسترده گردشگران مواجه شود.

وی، توسعه گردشگری دریایی را از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد چابهار دانست و تصریح کرد: گردشگری دریایی یکی از مزیت‌های راهبردی چابهار است و در همین راستا، برنامه‌های متنوعی از سوی سازمان منطقه آزاد در دست اجراست. 

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: توسعه این خطوط دریایی میان جزایر ایرانی در دستور کار قرار دارد که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری و تعاملات منطقه‌ای ایفا کند.

 

