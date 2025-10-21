حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فضایی ایران در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که «چرا ایران در ساخت منظومه‌های ناوبری عقب مانده است؟» گفت: ساخت منظومه‌های ناوبری موضوعی فنی و خاص است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد سامانه‌های ناوبری جهانی، گفت: چهار سامانه جهانی فعال اعم از سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) متعلق به ایالات متحده آمریکا، گلوناس روسیه، سامانه ناوبری بیدو (BDS) متعلق به چین و سامانه گالیلئو متعلق به اتحادیه اروپا، سرویس بین‌المللی به همه کشورها می‌دهند.

سالاریه با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: هرچند شرایط جنگ و بحث‌های امنیتی در کشور باعث شده که در استفاده از سرویس این ماهواره‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شود، اما این سرویس‌ها، بین‌المللی و عمومی و پذیرفته‌شده است.

افزایش دقت سامانه‌های ناوبری با استفاده از ماهواره‌ها

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد سرمایه‌گذاری کشورها روی سامانه‌های ناوبری، گفت: طبیعی است که بسیاری از کشورها در این حوزه به طور جداگانه سرمایه‌گذاری نکنند زیرا سرمایه‌گذاری مستقل در حوزه ماهواره‌های ناوبری معمولا با هدف ارتقای دقت است؛ به این معنی که کشوری از زیرساخت GPS استفاده می‌کند و هم‌زمان در این حوزه سرمایه‌گذاری تکمیلی انجام می‌دهد تا با قرار دادن چند ماهواره در ارتفاع بالا، بتواند دقت این سامانه را ارتقا دهد یا تغییراتی در آن ایجاد کند.

سالاریه افزود: همچنین، کشورها گاهی تغییراتی در ساختار زمینی ایجاد می‌کنند و ایستگاه‌هایی را در نقاط مختلف کشور قرار می‌دهند که سیگنال موقعیت‌یابی GPS یا سایر سامانه‌های ناوبری را ارتقا بدهند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها سرمایه‌گذاری مستقلی در این حوزه نکرده‌اند.

ارتقای زیرساخت ماهواره‌های ناوبری با زیرساخت زمینی

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای این کار باید تعدادی فناوری‌های کلیدی و پلتفرم در این حوزه به تثبیت برسد، گفت: اغلب منظومه‌های ناوبری چندین ماهواره هستند که در ارتفاع بالا قرار می‌گیرند. حداقل باید 4 ماهواره در دید گیرنده و دریافت‌کننده سیگنال ماهواره باشد و به همین دلیل، به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری این مقدمات باید کاملا انجام شده باشد؛ یعنی هم پلتفرم مناسب این حوزه باید ارتقا پیدا کرده باشد و هم محموله مورد نیاز.

سالاریه در مورد این محموله‌ها، گفت: این محموله، ساعت دقیق است که تکنولوژی‌های ساعت اتمی در آن استفاده می‌شود. اگر این مقدمات انجام نشود، رسیدن به یک منظومه ناوبری مشکل است.

وی افزود: معمولا کشورها از زیرساخت ماهواره‌های ناوبری استفاده می‌کنند و زیرساخت زمینی را در کنار آن، ارتقا می‌دهند.

راه‌اندازی یک منظومه ناوبری بومی زمان‌بر است

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه راه‌اندازی یک منظومه ناوبری بومی، زمان‌بر است، گفت: اینکه بگوییم طی یک سال یا دو سال به این فناوری دست پیدا می‌کنیم، حرف ناپخته‌ای است.

سالاریه، راهکار را در استفاده هم‌زمان از سامانه‌های زمینی دانست و گفت: بحث بعدی، قرار دادن و استفاده از سامانه زمینی است تا در مواقع اختلال یا مواقعی که نیاز داریم از سامانه زمینی استفاده کنیم. این موضوع، شدنی است و صرفا در حوزه وزارت ارتباطات هم نیست و بسیاری از نهادها ازجمله مجموعه‌های دفاعی کشور باید به این حوزه ورود کنند زیرا زمان و لوکیشن موضوعی است که پاسخگوی مستقیم آنها در درجه اول، مجموعه‌های دفاعی کشور هستند.

وی خاطرنشان کرد: کارهای خوبی هم در مجموعه‌های دفاعی کشور انجام شده و بسیاری از پروژه‌های متعدد در این قضیه تعریف شده است.

