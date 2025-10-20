به گزارش ایلنا و به نقل از سایپانیوز، محمود سهیل‌نژاد، مدیرعامل شرکت سایپا دیزل اعلام کرد: این شرکت توانسته در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری، حدود دو برابر کل تولید سال ۱۴۰۳ انواع محصولات را مونتاژ کند و به این ترتیب رشد تولید ۳۴۶ درصدی نسبت به سال گذشته را تنها در هفت ماه محقق سازد.

وی افزود: بررسی آمار تولید خودروهای تجاری کشور در سال جاری نشان می‌دهد سایپا دیزل طی این مدت موفق به تولید ۱۵۴۹ دستگاه انواع خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین شامل ۵۸۷ دستگاه از محصولات دانگ‌فنگ و ۹۶۲ دستگاه از خانواده فوتون شده است.

مدیرعامل شرکت سایپا دیزل ادامه داد: مقایسه آمارها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، هیچ‌گاه تولید در بازه زمانی هفت‌ماهه به این میزان نرسیده است. بدین‌ترتیب سایپا دیزل از فروردین تا مهرماه سال جاری موفق شد رکورد تولید شش سال گذشته خود را در همین بازه زمانی بشکند که این موفقیت به همت متخصصان و کارگران پرتلاش شرکت حاصل شده است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر سهم بازار این شرکت گفت: در سال ۱۴۰۳ سهم بازار سایپا دیزل حدود ۳ درصد بود، اما در سال جاری و تنها طی شش ماه، این سهم به ۱۱ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد قابل توجه است، اما با توجه به جایگاه سایپا دیزل در صنعت حمل‌ونقل کشور، برنامه‌ریزی برای ارتقای بیشتر سهم بازار در دستور کار قرار دارد.

سهیل‌نژاد درباره روند تولید تا پایان سال تصریح کرد: هرچند جنگ ۱۲روزه تحمیلی اخیر و محدودیت‌های انرژی در تابستان بر روند تولید تأثیرگذار بود، اما در پنج ماه باقی‌مانده تا پایان سال، تمام تلاش خود را برای تحقق کامل برنامه‌های تدوین‌شده و افزایش سهم بازار به کار خواهیم بست.

وی همچنین از تدوین برنامه‌های تولید برای سال آینده خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی برای افزایش تولید در سال جاری از ماه‌های پایانی سال گذشته آغاز شد و اکنون افزایش داخلی‌سازی، گسترش سبد محصولات، ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش در دستور کار است.

انتهای پیام/