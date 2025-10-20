خبرگزاری کار ایران
تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان دولتی

تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، واحد تجاری، ملک و ساختمان دولتی
در پنجاه و یکمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، قیمت پایه و روش مولدسازی ۳۰ قطعه زمین، ملک، ساختمان، واحد تجاری و مجموعه ورزشی متعلق به وزارتخانه‌های مختلف به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا، در جلسه هیات عالی مولدسازی مازاد بودن ۸ قطعه زمین، ملک و ساختمان، تمدید اعتبار قیمت گزارش کارشناسی ۲۴ قطعه زمین، گزارش فروش ۳ فقره ملک و تعیین تکلیف خروج ۲ فقره ملک از فرایند مولدسازی به تصویب اعضا رسید.

این دارایی‌ها متعلق به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، نفت، بهداشت و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و سازمان زندان‌هاست که در استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، فارس، تهران، قزوین، مازندران، زنجان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، سمنان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، قم، گلستان، یزد، مرکزی و البرز واقع است.

در این جلسه که با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، نماینده رئیس قوه قضاییه، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس هیات دولت، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری، وزیر ورزش و جوانان، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سخنگوی دولت و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد، گزارشی از آسیب‌شناسی فرایند مولدسازی و پیشنهادات اصلاحی ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

