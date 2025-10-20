وزیر نیرو عازم عربستان سعودی شد

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی – OIC، ۲۰ تا ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ مصادف با ۲۸ تا ۳۰ مهرماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی برگزار می‌شود. در همین راستا "عباس علی آبادی"، وزیر نیرو به منظور شرکت در پنجمین کنفرانس وزرای مسئول آب سازمان همکاری اسلامی – OIC به عربستان سعودی سفر کرده است.

تقویت همکاری و شراکت‌های بین کشورهای عضو OIC در زمینه مدیریت منابع آب، سرمایه‌گذاری و نوآوری، بهره‌برداری از فناوری‌های مدرن و تحول دیجیتال برای مدیریت پایدار منابع آب، توسعه پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه آب و مقابله با چالش‌های جهانی مانند خشکسالی و افزایش تقاضای آب در کشورهای در حال توسعه اسلامی از اهداف کلی همایش وزرای آب جده بوده که به ریاست وزارت محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی برگزار می‌شود.

همچنین تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی، تدوین چارچوب همکاری منطقه‌ای، توسعه فناوری‌های نوین آبی، جذب سرمایه‌گذاری و منابع مالی بین‌المللی، تقویت ظرفیت‌سازی انسانی، پاسخ به بلایای مرتبط با آب، از دیگر اهداف اصلی کنفرانس متولیان آب OIC در جده است.

محورهای اصلی و ساختار کلی این همایش که با حضور وزرای مسئول آب از کشورهای عضو OIC، کارشناسان، و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد، به شرح زیر است؛

در روز نخست، تمرکز اصلی بر چالش‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه آب است و موضوعاتی همچون کمبود منابع، تأثیرات تغییرات اقلیمی، مدیریت پایدار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی منابع آب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

روز دوم این همایش به سرمایه‌گذاری و نوآوری اختصاص دارد و در آن درباره سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آبی، فناوری‌های نو مانند آب‌شیرین‌کنی، بازیافت آب، سیستم‌های هوشمند و همچنین شراکت‌های بین‌المللی برای تأمین پایدار آب گفت‌وگو می‌شود؛ علاوه بر این، کارگاه‌های عملی مرتبط با تحول دیجیتال در مدیریت آب نیز برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش در روز پایانی، تمرکز بر ارائه راه‌حل‌ها و جمع‌بندی مباحث است و بیانیه‌های نهایی، پیشنهادهای عملی و برنامه‌های توسعه شراکت‌های مشترک برای مدیریت منابع آب با حضور وزیران کشورهای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

لازم به توضیح است که این همایش بخشی از تلاش‌های OIC برای حمایت از توسعه پایدار است و انتظار می‌رود بیانیه‌ای جامع در پایان صادر شود.

