دریای خزر یکی از بزرگترین هابهای ترانزیتی منطقه میشود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع آستراخان با اشاره به رشد چشمگیر روابط تجاری میان ایران و منطقه آستراخان روسیه گفت: دریای خزر یکی از بزرگترین هابهای ترانزیتی منطقه میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، استانیسلاو سینیچنکو، رئیس اتاق بازرگانی آستراخان امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در آیین گشایش بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر (ICBC)، گفت: همکاری میان اتاق آستراخان و اتاقهای ایرانی در قالب خانه تجارت ایران و نیز اتاق صنعت و معدن ایران و روسیه، بهصورت مستمر و فعال در حال انجام است.
وی با بیان اینکه هدف ما این است که منطقه آستراخان و دریای خزر را به یکی از بزرگترین هابهای ترانزیتی، صنعتی و تجاری منطقه تبدیل کنیم، افزود: این پروژه پرچالش اما راهبردی است و ایران، بهویژه در زمینه ترانزیت، صادرات و واردات کالا، شریک اصلی ما محسوب میشود.
سینیچنکو از رشد ۵۰ درصدی مبادلات تجاری میان آستراخان و ایران در سال ۲۰۲۴ خبر داد و گفت: بخش عمده صادرات ما شامل غلات، چوب، آهن و محصولات کشاورزی است و از ایران نیز بیشتر سرامیک، مصالح ساختمانی، میوه و سبزیجات وارد میکنیم.
رئیس اتاق بازرگانی آستراخان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت ایرانی در آستراخان فعال هستند و تاکنون حدود ۷۰۰ میلیون روبل در توسعه بندر سرمایهگذاری کردهاند، افزود: این سرمایهگذاری شامل ساخت انبارها، تجهیزات بارگیری و انواع جرثقیلهاست.
وی ظرفیت بندر آستراخان را ۱۶ میلیون تُن بار در سال عنوان کرد و افزود: این ظرفیت به ما کمک میکند تا در همکاری با ایران، از مسیر خزر به خلیج فارس دسترسی مستقیم داشته باشیم و زنجیره ترانزیتی شمال–جنوب را تقویت کنیم.
سینیچنکو در ادامه از همکاری بانکی دو طرف نیز خبر داد و گفت: یکی از بانکهای ایرانی تاکنون بیش از ۱۵۰۰ تراکنش فرامنطقهای را در چارچوب توافقهای مالی جدید انجام داده است که این روند، زمینهساز تسهیل بیشتر روابط اقتصادی میان دو کشور خواهد بود.