طرح جدید فروش خودروهای وارداتی + جزئیات
کد خبر : 1702658
مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد که مرحله جدید «طرح فروش خودروهای وارداتی» در سامانه یکپارچه فروش از امروز شروع می شود.

به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی در مورد عرضه جدید خودروهای وارداتی، گفت: متقاضیان می توانند از ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک های عامل بلوکه کنند.

وی ادامه داد: جزییات از نحوه ثبت نام و انواع مدل های خودرو در سامانه خودروهای وارداتی بارگزاری می شود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ‌https://saleauto.ir/presentation‌ مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، این دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری است، پیش از این در ۲۸ تیرماه عرضه خودروهای وارداتی انجام شد.

 

