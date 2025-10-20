طرح جدید فروش خودروهای وارداتی + جزئیات

به گزارش ایلنا، مهدی ضیغمی در مورد عرضه جدید خودروهای وارداتی، گفت: متقاضیان می توانند از ۲۸ مهر ماه تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه اقدام به وکالتی کردن حساب کنند.

مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت افزود: در این دوره نیز متقاضیان باید مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در یکی از بانک های عامل بلوکه کنند.

وی ادامه داد: جزییات از نحوه ثبت نام و انواع مدل های خودرو در سامانه خودروهای وارداتی بارگزاری می شود.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ‌https://saleauto.ir/presentation‌ مراجعه کنند.

به گزارش ایرنا، این دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری است، پیش از این در ۲۸ تیرماه عرضه خودروهای وارداتی انجام شد.

