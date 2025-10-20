خبرگزاری کار ایران
انعقاد تفاهم‌نامه چهارجانبه احداث دو ایستگاه مترو در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران؛

اتصال نمایشگاه بین المللی تهران به خط ۱۰مترو

اتصال نمایشگاه بین المللی تهران به خط ۱۰مترو
به‌منظور توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و تسهیل دسترسی به محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، تفاهم‌نامه‌ راهبردی چهارجانبه میان شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، آستان قدس رضوی، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران و سازمان توسعه تجارت به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا، براساس این تفاهم‌نامه، دو موقعیت مکانی در ضلع غربی و شمالی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به منظور تجهیز کارگاه برای احداث دو دسترسی ایستگاه‌های مترو نمایشگاه در اختیار شرکت مترو تهران قرار گرفت.

اجرای این پروژه ملی و استراتژیک، که از  اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شهر تهران محسوب می‌شود، ضمن تسهیل دسترسی مراکز مهم پیرامونی از جمله دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهید طالقانی، سازمان صدا و سیما، باشگاه انقلاب ،بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ،سالن اجلاس سران و ساکنان منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقاء مدیریت ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی ایفاء خواهد کرد.

این طرح مهم و زیرساختی و اتصال محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به خط ۱۰ مترو ، تحقق بخش خواسته دیرینه بازدیدکنندگان ومشارکت کنندگان نمایشگاه‌ها و ساکنان منطقه بوده و گامی بلند در راستای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در کلان‌شهر تهران محسوب می‌گردد.

