اتصال نمایشگاه بین المللی تهران به خط ۱۰مترو

به گزارش ایلنا، براساس این تفاهم‌نامه، دو موقعیت مکانی در ضلع غربی و شمالی محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به منظور تجهیز کارگاه برای احداث دو دسترسی ایستگاه‌های مترو نمایشگاه در اختیار شرکت مترو تهران قرار گرفت.

اجرای این پروژه ملی و استراتژیک، که از اولویت‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی شهر تهران محسوب می‌شود، ضمن تسهیل دسترسی مراکز مهم پیرامونی از جمله دانشگاه شهید بهشتی، بیمارستان شهید طالقانی، سازمان صدا و سیما، باشگاه انقلاب ،بیمارستان آیت الله هاشمی رفسنجانی ،سالن اجلاس سران و ساکنان منطقه، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقاء مدیریت ترافیک و توسعه حمل و نقل عمومی ایفاء خواهد کرد.

این طرح مهم و زیرساختی و اتصال محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران به خط ۱۰ مترو ، تحقق بخش خواسته دیرینه بازدیدکنندگان ومشارکت کنندگان نمایشگاه‌ها و ساکنان منطقه بوده و گامی بلند در راستای توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی در کلان‌شهر تهران محسوب می‌گردد.

