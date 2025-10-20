به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای واردات خودرو در ایران در سال‌های اخیر همواره محل مناقشه بوده و قوانین هم در این خصوص بارها دستخوش تغییر شده است، اما فارغ از این موضوع مسئله‌ی خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی همچنان به یکی از چالش‌های جدی مالکان این خودروها تبدیل شده است. بسیاری از خریداران از نبود قطعات، طولانی بودن زمان تعمیر و پاسخ‌گویی نامناسب شرکت‌های واردکننده گلایه دارند؛ موضوعی که نه‌تنها موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان شده بلکه اعتبار فرآیند واردات را نیز زیر سؤال برده است.

بر اساس گزارش‌ها و شکایات مردمی، برخی از شرکت‌های واردکننده خودرو به‌رغم تعهدات اولیه خود در زمان دریافت مجوز واردات، نتوانسته‌اند خدمات گارانتی، تعمیر و تأمین قطعات را به‌صورت مؤثر ارائه دهند. کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند؛ ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه، زمینه‌ساز بدعهدی برخی واردکنندگان شده و لازم است نظارت‌ها در حوزه‌ی خدمات پس از فروش به شکل جدی‌تری اعمال شود.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایلنا درباره وضعیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اظهار کرد: یکی از شروط اصلی برای شرکت‌های واردکننده خودرو، ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مشتریان بود تا رفاه خریداران تأمین شود، اما متأسفانه خروجی گزارش‌های دریافتی از مردم نشان می‌دهد که این خدمات در شرایط مناسبی قرار ندارد.

وی ادامه داد: بسیاری از خودروهای وارداتی که در حال حاضر در کشور تردد می‌کنند، با مشکل کمبود قطعات یدکی مواجه هستند و خدمات مربوط به تعمیر و سرویس آن‌ها به‌درستی انجام نمی‌شود. گزارش‌های مکرری از سوی کمیسیون صنایع مجلس درباره بدعهدی برخی واردکنندگان دریافت کرده‌ایم که تعهدات خود را در زمینه گارانتی و خدمات پس از فروش رعایت نکرده‌اند.

پوردهقان افزود: این موضوع به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع و مقرر شده تا نظارت‌ها در این حوزه تقویت شود تا شرکت‌های واردکننده ملزم به اجرای تعهدات خود باشند.

نماینده اردکان با اشاره به وضعیت فعلی واردات خودرو در سال جاری و گذشته گفت: خوشبختانه در دوره جدید واردات، شرایط بهتری در زمینه خدمات پس از فروش پیش‌بینی شده است. شرکت‌های واردکننده، تضمین‌های لازم را به دولت داده‌اند تا قطعات و خدمات مورد نیاز خودروها را به‌صورت مستمر تأمین کنند.

وی تأکید کرد: مردم در صورت بروز هرگونه مشکل یا مشاهده تخلف از سوی شرکت‌های واردکننده می‌توانند به دستگاه نظارتی وزارت صمت مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.

انتهای پیام/