افزایش ۸۰ درصدی تبادلات تجاری کشورهای حوزه دریای خزر

دیمیتری کوروچکین، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فدراسیون روسیه امروز دوشنبه در آیین افتتاح بیست‌ودومین اجلاس شورای بین‌المللی همکاری‌های تجاری اتاق‌های بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، گفت: دریای خزر در قلب شبکه تجارت و انرژی جهانی قرار دارد و ظرفیت بی‌نظیری را برای تعمیق روابط اقتصادی میان کشورهای منطقه داراست.

کوروچکین افزود: راه‌اندازی کریدور بین‌المللی شمال–جنوب، منطقه خزر را به یک مسیر ترانزیتی چندوجهی برای حمل‌ونقل جهانی تبدیل می‌کند و می‌تواند بستر لازم برای رشد اقتصادی و افزایش تبادلات میان ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را فراهم کند.

وی با بیان اینکه ایران و روسیه در حال برداشتن گام‌های مؤثر برای دمیدن نفس تازه در نبض تبادلات اقتصادی هستند، افزود: بازار ایران از پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است و فعالان اقتصادی روسیه علاقه‌مند به گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا فناوری‌های نو هستند. بنابراین، امضای تفاهم‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند گام بلندی در این مسیر باشد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد همکاری استراتژیک میان دولت‌های ایران و روسیه و توسعه زیرساخت‌های کریدور شمال–جنوب، چشم‌انداز روشنی را برای تعاملات اقتصادی دو کشور ترسیم کرده، گفت: عضویت اخیر ایران در گروه بریکس نیز فرصت‌های همکاری تازه‌ای را برای بخش خصوصی دو کشور فراهم کرده است.

کوروچکین با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای روسیه در چارچوب اتحادیه کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) گفت: ما تا سال 2030 در قالب برنامه توسعه کشورهای منطقه، پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در بخش کشاورزی، فناوری‌های نو، نساجی و گردشگری را دنبال خواهیم کرد. اتاق بازرگانی روسیه کارفرمای اصلی این پروژه‌هاست و همکاری با ایران در این زمینه در اولویت قرار دارد.

وی با اشاره به گسترش همکاری‌ها در حوزه مناطق ویژه اقتصادی، تبادل تجربیات فناورانه و ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال میان کشورهای حوزه خزر، ادامه داد: این همکاری‌ها به ما کمک می‌کند تا در مسیر هم‌افزایی اقتصادی حرکت کنیم و از پتانسیل موجود در تعاملات تجاری و فناوری بهره‌برداری مؤثر داشته باشیم.

کوروچکین خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته، ارتباطات جدید تجاری میان بخش خصوصی کشورها رشد چشمگیری داشته و حجم تعاملات در این منطقه بیش از 80 درصد افزایش یافته است. این روند نتیجه همکاری نزدیک اتاق‌های بازرگانی و ابتکارات مشترک در زمینه نمایشگاه‌ها، هیئت‌های تجاری و پروژه‌های لجستیکی بوده است.

او افزود: در نشست اخیر کشورهای حوزه خزر در آستراخان، نتایج بسیار مثبتی در جهت تعمیق روابط اقتصادی حاصل شد. ما بر این باوریم که هماهنگی بیشتر در زمینه‌های گمرکی، لجستیکی و زیرساختی می‌تواند منطقه خزر را به یکی از محورهای اصلی رشد و ثبات اقتصادی در اوراسیا تبدیل کند.

