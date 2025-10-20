لزوم تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای حوزه دریای خزر
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با اشاره به لزوم تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای حوزه دریای خزر، گفت: انتظار میرود که همه اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر به پلی محکم برای توسعه اقتصادی منطقه دریای خزر تبدیل شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه امروز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ در بیستودومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر، گفت: منطقه دریای خزر به عنوان یکی از نقاط استراتژیک منطقه محسوب میشود.
وی افزود: این شورای بینالمللی حدود ۳۰ سال پیش ازسوی روسیه، قزاقستان و ایران تشکیل شد و هدف از تشکیل آن، توسعه روابط تجاری در سطح منطقهای و فرامنطقهای بوده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه اجلاس امروز فرصت طلایی برای فعالان اقتصادی است که بتوانند تجارب خود را به اشتراک بگذارند و زمینههای مشترک همکاری را شناسایی کنند، افزود: این همکاریها میتواند در چند سرفصل خلاصه شود. تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری بین کشورهای منطقه، ایجاد فرصتهای جدید سرمایهگذاری و پروژههای مشترک برای رونق منطقه، تبادل فناوری، گسترش فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فضای شفاف و قابل اعتماد برای فعالان اقتصادی ازجمله مواردی است که میتواند میان کشورهای حوزه دریای خزر مورد توجه قرار گیرد.
تیزهوش تابان با تاکید بر اینکه بیتردید موفقیت این حرکت بزرگ نیازمند همافزایی میان کشورهای حوزه دریای خزر است، افزود: انتظار میرود که همه اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر به پلی محکم برای توسعه اقتصادی منطقه دریای خزر تبدیل شوند.