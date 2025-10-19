اعتراضات مؤدیان به بیعدالتی در تشخیص مالیات کاهش یافته است
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر با اقدامات این سازمان شاهد کاهش اعتراضات مؤدیان نسبت به بیعدالتی در تشخیص مالیات فعالان اقتصادی با فعالیت یکسان که توسط مأموران مالیاتی متفاوت پروندههای آنها مورد حسابرسی قرار میگرفت، هستیم.
به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید محمدهادی سبحانیان با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در استفاده از تکنولوژیهای جدید و استفاده از روشهای هوشمند و مکانیزه در اخذ مالیات گفت: استفاده از تکنولوژیهای جدید و سیستمی و مکانیزه کردن فرآیندها موجب استفاده بهینه از منابع، صرفهجویی در هزینهها و جلوگیری از بروز رفتارهای سلیقهای و انسانمحور میشود. ضمن اینکه این اقدامات در میانمدت نیز امکان اصلاح بهینه فرآیندها را فراهم ساخته و موجب ایجاد حس عدالت و تقویت اعتماد عمومی شده است.
وی ادامه داد: در سالهای اخیر سازمان امور مالیاتی کشور در انجام تکالیف قانونی خود و ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان مالیاتی بهرهگیری از این روشها و سازوکارها را سرلوحه اقدامات خود قرار داده که منجر به نتایج خوبی شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به نتایج حاصل از این رویکردها و اقدامات اظهار کرد: این اقدامات در مجموع موجب کاهش مواجهه حضوری مؤدیان در ادارات مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار شده است. به عنوان مثال درحال حاضر مالیات بر درآمد حقوق به صورت کاملا سیستمی برای تمام مؤدیان رسیدگی میشود. همچنین رسیدگی اظهارنامههای مالیات بر درآمد مستغلات اجاری سال ۱۴۰۲ اشخاص حقیقی به صورت سیستمی برای بیش از یک میلیون املاک اجاری انجام شده است.
به گفته سبحانیان قطعیسازی بیش از ۸ میلیون پرونده صاحبان مشاغل بدون دریافت اظهارنامه در اجرای مقررات قانونی و همچنین حسابرسی و یا قطعیسازی سیستمی بالغ بر ۸۰ درصد اظهارنامههای سایر صاحبان مشاغل از جمله اقداماتی است که به تازگی انجام و منجر به بهبود فضای کسب و کار شده است.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای صاحبان مشاغل توسط مأموران مالیاتی مجموعاً به زیر ۵ درصد رسیده تصریح کرد: همچنین رسیدگی و قطعیسازی سیستمی بالغ از ۶۹ درصد اظهارنامههای عملکرد سال ۱۴۰۲ اشخاص حقوقی بدون مداخله نیروی انسانی انجام شده است. قطعیسازی و رسیدگی سیستمی بالغ بر ۹۷ درصد اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده که در زمان فروش کالا یا خدمات نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کرده و خریدهای آنها تماماً بر اساس صورتحساب الکترونیکی و بدون مداخله نیروی انسانی بوده را میتوان جزو دیگر نتایج برشمرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور توضیح داد: اقدامات انجام شده منجر به کاهش اعمال سلایق انسانمحور در تعیین مالیات اشخاص شده است. درواقع در روش حسابرسی سیستمی، مالیات بر اساس معیارها و الگوریتمهای استاندارد و یکسان انجام میشود لذا هیچگونه سوگیری انسانمحور در تعیین مالیاتها وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر با اقدامات انجام شده مراجعه مأموران مالیاتی به محل کار مؤدیان کاهش پیدا کرده است.
به گفته وی کاهش مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی نیز از جمله اثرات مکانیزه کردن فرآیندهاست که موجب کاهش اتلاف انرژی و امکان استفاده بهتر از ظرفیت نیروی انسانی خواهد شد.
سبحانیان توضیح داد: با اقدامات انجام شده در حال حاضر شاهد کاهش اعتراضات مؤدیان در خصوص وجود بیعدالتی در تشخیص مالیات مؤدیان دارای فعالیتهای یکسان که توسط مأموران مالیاتی متفاوت پروندههای آنها مورد حسابرسی قرار میگرفت شدهایم. امکان اعمال تشویقات و ارائه خدمات مطلوبتر به مؤدیان مالیاتی و یا مواردی که از طرف حاکمیت برای مؤدیان با فعالیت یکسان مدنظر قرار میگیرد نیز فراهم شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: به حداقل رساندن زمینه ایجاد فساد و جلوگیری از اتهامزنی به کارمندان دولت و فراهم شدن امکان تسریع در تشخیص و در پی آن قطعیسازی مالیاتها در حداقل زمان ممکن و وصول به موقع آن به منظور تأمین منابع پایدار درآمدی برای کشور از دیگر اثرات مکانیزه کردن فرآیندهاست. استفاده از فناوری جدید و سیستمی کردن اقدامات و فرآیندها در نظام مالیاتی کشور با پیگیری مجدانه و بیش از پیش در حال انجام است و نتایج آن اعلام خواهد شد.