قیمت زرشک از ۴۰ هزار تومان به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید
استاندار خراسان جنوبی از افزایش قیمت زرشک تازه از ۳۰-۴۰ هزار تومان سال گذشته به بالای ۱۰۰ هزار تومان در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی در آیین شکرگزاری برداشت زرشک در روستای برکوک در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته یکی از دغدغههای مردم این بود که در سالهای گذشته زرشک با واسطه به دست مردم میرسید و واسطهها آن را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری میکردند.
وی از افزایش قابلتوجه قیمت خرید زرشک در سال جاری خبر داد و گفت: با پیگیریهای مستمر و همکاری دستگاههای مرتبط، قیمت این محصول از حدود ۴۰ هزار تومان در سال گذشته به بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که موجب خرسندی و دلگرمی کشاورزان زرشککار استان شده است.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به سختی برداشت محصول زرشک گفت: با وجود افزایش قیمت، درآمد کشاورزان متناسب با زحماتشان نیست و باید با ایجاد ارزش افزوده از طریق صنایع فرآوری، شرایط را بهبود دهیم.
هاشمی ادامه داد: حذف واسطهها و دلالان از چرخه خرید و فروش زرشک از اولویتهای جدی استان است تا سود واقعی به دست تولیدکنندگان برسد.
وی از برنامهریزی برای برگزاری نمایشگاه عرضه زرشک و زعفران خراسان جنوبی در تهران خبر داد و تصریح کرد: هدف از این اقدام، معرفی ظرفیتهای استان و ایجاد فرصتهای تازه فروش برای تولیدکنندگان است.
استاندار خراسان جنوبی ضمن تقدیر از مردم برکوک گفت: آیین شکرگزاری برداشت زرشک یکی از بهترین نشستهای سال گذشته بود و مشارکت مردم منطقه در کمک به اعتاب مقدسه، ستودنی است.