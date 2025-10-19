مروری بر کارنامه مالی "پتروشیمی فناوران" در شهریور ماه

به گزارش ایلنا؛ در گزارش یک ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ شرکت پتروشیمی فن‌آوران با نماد " شفن" و سرمایه ثبت شده ۳۰.۹۵۰.۰۰۰ میلیون ریال پذیرفته شده در بورس تهران در سایت کدال آمده است؛

میزان تولید و فروش پتروشیمی فناوران از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۴ رقمی به ارزش ۵۹.۷۹۷.۳۳۹ میلیون ریال بود که در انتهای شهریور ماه این رقم به ۷۷.۴۱۹.۹۹۲ میلیون ریال رسیده است و تنها در یک ماهه شهریور ماه رقمی به ارزش ۱۷.۶۲۲.۶۵۳ میلیون ریال به این میزان افزوده شده است.

میزان خرید مواد اولیه "پتروشیمی فناوران" نیز از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه ۱۴۰۴ رقمی به ارزش۲۲.۹۷۲.۲۲۲ میلیون اعلام شده که پس از یک ماه و در انتهای شهریور ماه این میزان به ۲۹.۴۳۲.۱۶۹ میلیون ریال رسیده و ۶.۴۵۸.۹۶۸ میلیون ریال به میزان خرید مواد اولیه افزوده شده است.

میزان منابع و مصارف ارزی این شرکت نیز از ۴۴.۰۴۳.۵۷۵ میلیون ریال در انتهای مرداد ماه به ۴۸.۶۳۸.۵۶۵ میلیون ریال در انتهای شهریور ماه ۱۴۰۴ رسیده است.

