قیمت محصولات ایران خودرو افزایش یافت + جزئیات
طبق مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت محصولات این شرکت امروز اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس مصوبه هیات مدیره ایران خودرو، لیست قیمت جدید محصولات این شرکت اعلام شد.
در نامه مدیرعامل این شرکت به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: البته قیمتهای مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شماره گذاری و سایر عوارض و پرداختهای قانونی به مبالغ مذکور اضافه میشود.
همچنین لازم به ذکر است قیمت های مذکور به تعهدات این شرکت در طرح های قبلی که وجوه آن دریافت شده است تعلق نمیگیرد.
به گزارش ایلنا، شرکت ایرانخودرو پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به اتمام مهلت اعلام نظر سازمان حمایت در مورد قیمتهای پیشنهادی، قیمتهای نهایی محصولات این شرکت حداکثر تا یکشنبه ۲۷ مهر در کدال منتشر میشود.