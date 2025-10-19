خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بازدید محسن سیفی از پارس خودرو مطرح شد:

بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو

بانک صادرات ایران در مسیر تقویت زنجیره تأمین صنعت خودرو
کد خبر : 1702112
لینک کوتاه کپی شد.

​مدیرعامل بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش این بانک در پشتیبانی از تولید ملی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کشور، از آمادگی کامل بانک برای تأمین مالی و ارتقای زنجیره تأمین صنعت خودرو خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در جریان بازدید از خطوط تولید شرکت پارس‌خودرو و دیدار با بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل این شرکت، ضمن قدردانی از توان فنی و مدیریتی مجموعه پارس‌خودرو، بر گسترش همکاری‌های مالی و سرمایه‌ای میان دو مجموعه تأکید کرد.

وی گفت: پارس‌خودرو یکی از برندهای معتبر و پرافتخار صنعت خودروسازی کشور است و تولیدات این شرکت ظرفیت ارزشمندی برای توسعه صنعتی کشور به شمار می‌رود. بانک صادرات ایران نیز با تکیه بر تجربه و توان کارشناسی خود در حوزه تأمین مالی، آماده است در مسیر توسعه ظرفیت‌های زیرساختی و تنوع‌بخشی به محصولات جدید این شرکت گام‌های مؤثری بردارد.

سیفی با اشاره به اهمیت ایجاد زنجیره مالی و تأمین تا مرحله مصرف‌کننده نهایی، افزود: بانک صادرات ایران در نظر دارد مدل‌های نوین همکاری را در صنعت خودرو پیاده‌سازی کند تا با تزریق بهینه منابع و استفاده از ابزارهای مالی نوین، بتوان بیشترین بهره‌وری را از کمترین نقدینگی به‌دست آورد و زمینه رشد تولید و اشتغال را فراهم ساخت.

در این دیدار، بهمن حسین‌زاده، مدیرعامل پارس‌خودرو نیز با قدردانی از حمایت‌های بانک صادرات ایران، گفت: بانک‌ها بازوی اصلی تولید در کشور هستند و بانک صادرات ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بانک‌های کشور، همواره پشتیبان صنعت خودرو بوده است.

او با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت افزود: پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور، با هدف تولید محصولات جدید و ورود به پلتفرم‌های نوین، روی حمایت‌های مالی و بانکی بانک صادرات ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و این همکاری را زمینه‌ساز جهش تولید در صنعت خودرو می‌داند.​​​​​​​​

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ