حسنزاده در جلسه هیات نمایندگان خبر داد؛
کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران به زودی تشکیل میشود
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت استفاده از ابزارهای دیجیتال برای توسعه صادرات، گفت: به منظور بازنگری فوری در دستورالعملهای رفع تعهد ارزی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز مقرر شد که کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران به زودی تشکیل شود و ابهامات در جلسات تخصصی برطرف شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در جلسه هیات نمایندگان این اتاق، با اشاره به جنگ اقتصادی، گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولیدکنندگان افسران و سربازان وطناند. این رزمندگان وطن، یک عمر بی ادعا برای کشور خدمت نموده، به تولید ثروت میپردازند، اشتغال ایجاد میکنند و امنیت به وجود میآورند.
حسنزاده در مورد نقش پیشبرنده و خلاقانه فعالان بخش خصوصی در توسعه صادرات، گفت: افزایش کیفیت و رقابتپذیری محصولات از طریق تمرکز بر استانداردهای بینالمللی، توجه به برندسازی ملی برای بازارهای هدف، گسترش شناخت بازارهای هدف و تقویت تشکلهای تخصصی صادراتی از مسئولیتهای مهم فعالان بخش خصوصی در کشور است.
وی با اشاره به اهمیت کیفیت در صادرات محصولات ایرانی، گفت: التزام به پایداری صادرات، رقابت با کیفیت و نه با قیمت پایین و رعایت اصول اخلاق حرفهای باید در صادرات سرلوحه فعالیتهای فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان قرار بگیرد.
رئیس اتاق ایران افزود: تجربه فعالیت در عرصه تولید و صادرات، نشان داده که بخش خصوصی منسجم، موثرتر از هزاران فعالیت پراکنده است. به همین دلیل، شبکهسازی تجاری، استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی بینالمللی و دیجیتالی شدن و نوآوری در صادرات باید در صدر برنامههای بخش خصوصی در زمینه توسعه صادرات قرار گیرد.
حسنزاده با بیان اینکه بخش خصوصی توانمند و مسئول امروز ملزم به استفاده از فناوریهای نوین در زنجیره تامین و بازاریابی و بهرهگیری از تحلیل داده و کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی است، ادامه داد: نمایشگاه بینالمللی جیتکس ۲۰۲۵ که نمایندگانی از سراسر جهان در آن حضور داشتند و پایون ایران نیز در آن برپا شد، بیانگر این بود که آینده اقتصاد در گرو توسعه فناوری، نوآوری و تعامل بینالمللی است.
وی با بیان اینکه عزم اتاق ایران بر این است که با وجود نیروی جوان و خلاق و تجربه گرانبهای تجارت در این سرزمین، آمادگی خود را در قالب اجرای پروژههای تحقیق و توسعه مشترک، انتقال فناوری، سرمایهگذاری دوطرفه، آموزش تخصصی و تبادل دادههای فناورانه و همکاریهای پایدار با سایر کشورها گسترش دهد و از این طریق به توسعه تجارت و صادرات کمک کند، گفت: در آستانه تدوین لایحه بودجه دولت برای سال آینده هستیم. اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی انتظار دارد که دولت در مراحل تدوین لایحه، نظرات بخش خصوصی را به موقع دریافت کند تا از تصمیمگیریهایی که ممکن است حامل فشارهای مضاعفی از کانال سیاستهای مالی به بخش خصوصی باشد، جلوگیری بعمل آید. لذا مشارکت فعال اتاق ایران در ارائه نظرات تخصصی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
حسنزاده با تاکید بر شفافسازی و بازنگری فوری در دستورالعملهای رفع تعهد ارزی و تسهیل فرآیند بازگشت ارز، افزود: به منظور تحقق این موضوع، مقرر شد کارگروه مشترک بانک مرکزی و اتاق ایران به زودی تشکیل شود و ابهامات در جلسات تخصصی برطرف شود.