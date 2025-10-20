خوداتکایی ۸۶ درصدی کشور در تولید شکر

به گزارش ایلنا، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مشهد با بیان اینکه با اصلاح بذر و همچنین و تغییر زمان کشت از بهاره به پاییزه امسال ضریب خوداتکایی کشور در تولید شکر به ۸۶ درصد رسید و در دو سال آینده به خودکفایی کامل خواهیم رسید، گفت: افزایش خوداتکایی در تولید شکر با اتکا به توسعه کشت پاییزه چغندرقند حاصل شده و با توسعه این کشت، حجم آبی معادل سد کرج در مصرف آب صرفه جویی شده است.

وی در ادامه از برنامه ریزی برای خودکفایی در گوشت قرمز خبر داد و گفت: از امسال عملیات آن را شروع کرده ایم و در مدت ۶ سال به هدف مورد نظر خواهیم رسید.

نوری قزلجه با اشاره به این که سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار برای واردات موز و میوه‌های گرمسیری ارز اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی کرده ایم در مدت ۳ سال آینده با افزایش تولید داخلی از واردات موز به کشور بی نیاز شویم.

وی تاکید کرد: امسال تقریباً ۳۵۰ هزار تن موز مورد نیاز کشور را در داخل و در زمین‌های مستعدی که آب آنها به دریای عمان می‌ریخت، تولید کردیم.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که همه سیاست‌ها در این وزارت بر مبنای حمایت از تولید و تولید کننده است، تصریح کرد: در یک سال گذشته به ندرت می‌توانید با محصولی مواجه شوید که روی دست کشاورز مانده باشد در حالی که در سال‌های پیش تر، همواره با مازاد برخی محصولات کشاورزی روبرو می‌شدیم.

این مقام عالی وزارت در ادامه با اشاره به افزایش ۳۲ درصدی صادرات بخش کشاورزی در سال گذشته، یادآور شد: تراز تجاری بخش کشاورزی با وجود خشکسالی و تغییرات اقلیمی، ۳ میلیارد دلار بهبود یافت و از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسید.

وی با اشاره به صادرات کیوی ایران به کشور هند و صادرات سیب به کشور فیلیپین، اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر ارزآوری، موجب ایجاد رقابت و بهره گیری از تکنولوژی‌های روز برای افزایش بهره وری و بازارپسندی محصولات کشاورزی می‌شود.

نوری قزلجه از تسویه ۲۳۰ همت مطالبات معوق کشاورزان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: پرونده چای سنواتی که پرونده اش ۲۵ سال ادامه داشت و انبارها را اشغال کرده بود، سال گذشته بسته شد.

وی با بیان این که پرداخت مطالبات گندمکاران در سال جاری به نسبت سال‌های قبل تر، سریع‌تر پرداخت شد، در مورد دانه‌های روغنی گفت: سال گذشته، دانه‌های روغنی به موقع از کشاورزان خریداری و بهای آن پرداخت شد.

نوری قزلجه درباره زعفران، اظهار کرد: سال گذشته با اتخاذ سیاست حمایتی هر کشاورزی که ۱۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم زعفران تولید کرده بود توانست محصول خود را بفروشد زیرا تعاون روستایی یک نماد بورسی برای زعفران ایجاد کرد و قیمت پایه این محصول تعیین شد.

