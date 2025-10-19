آرد ما را پس بدهید

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز (یکشنبه ۲۷ مهر ماه) حدود ۲۰۰ نانوای صنفی مقابل ساختمان اتحادیه نانوایان تجمع کرده و نسبت به کاهش پیوستهٔ سهمیه آرد دولتی اعتراض کردند.

معترضان فریاد می زدند سهمیهٔ آردِ هر واحد نانوایی طی ماه‌ها و سال‌های اخیر از حدود ۹–۱۰ کیسه به ۷، ۵ و اکنون به ۴ کیسه در ماه کاهش یافته و این میزان برای ادامهٔ کار آنها کافی نیست.

گلایه‌های چند نانوای حاضر در این تجمع

یکی از نانوایان حاضر با عصبانیت به ایلنا گفت: ما تا پیش از این ۹ تا ۱۰ کیسه آرد سهمیه داشتیم که با همان به سختی نیازمان برطرف می‌شد، ولی این را به تدریج به ۷ و بعد از آن به ۵ کیسه رساندند و الان این ماه چهار کیسه آرد به ما دادند.

نانوای دیگری نحوهٔ تأثیرگذاری کاهش آرد بر کسب‌وکار و خانواده‌ها را این‌گونه توصیف کرد: من پیش از این سه کارگر داشتم به این معنی که سه خانواده که از طریق واحد ما امرار معاش می‌کردند اما امروز که تنها ۴ کیسه و نیم آرد دارم، فقط تا ساعت ۱۰–۱۱ می‌توانم پخت نان داشته باشم، پس دخل و خرجم کفاف زندگی‌ام را نمی‌دهد و مجبورم تعدیل نیرو کنم. برخی واحدها حتی مخارج خودشان را هم در نمی‌آورند و با این وضعیت به تعطیلی کشیده می‌شوند.

یکی از شرکت‌کنندگان این تجمع هم خواستار رسانه‌ای شدن این موضوع شد و گفت: این تجمع باید رسانه‌ای شود و شما رسانه‌ها باید صدای ما را منعکس کنید تا شاید از این طریق صدایمان به گوش مسئولین برسد. ما خیلی وقت است نسبت به کاهش سهمیه آرد معترض هستیم. سهمیه را به مرور کم کردند و الان به زیر نصف رسیده است و با این شرایط دیگر نمی‌شود کار کرد.

یکی دیگر از نانوایان عنوان کرد: شاید اعتراض مسالمت‌آمیز نتیجه‌بخش نباشد، اما ما در سخت‌ترین شرایط پای کار بودیم و حتی در جنگ دوازده روزه از معدود صنوفی بودیم که با تمام توان پای کار بود و چون مردم با مشکل مواجه نشوند و با توجه به اهمیت نان در سفره مردم جانمان را کف دستمان گذاشتیم و کار کردیم ولی الان وضعیت‌مان این است، به ما می‌گویند آرد آزاد داریم و می‌توانید تهیه کنید.

فعال صنفی دیگری در حوزه نانوایی در واکنش به این سخنان گفت: قیمت آرد دولتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده در حالیکه قیمت آرد آزاد بین یک تا یک و نیم میلیون تومان بابت هر کیسه برایمان تمام می‌شود و ما در این شرایط چطور باید به فعالیت‌مان ادامه دهیم؟

واحد صنفی ما سه کارگر داشت اما از سر ناچاری و اینکه نمی توانم با این شرایط حقوقی بدهم، تنها خودم و فرزندم در این واحد مشغول فعالیت هستیم.

یارانه نان را به مردم بدهید

یکی از معترضین در این تجمع پیشنهاد داد؛ ما اصلاً یارانه آرد نمی‌خواهیم چرا که بابت این موضوع از هر دو طرف متضرر می‌شویم و از سویی برخی مردم ناآگاه بابت اینکه یارانه می‌گیریم توقع نابجا از ما دارند و بابتش رفتار نادرستی نشان می‌دهند. آنها می‌گویند یارانه می‌گیرید و نباید اعتراض داشته باشید و به زیاده خواهی متهم می‌شویم و تا زمانی که دولت دستش در جیب مردم باشد وضعیت همین منوال است.

وی افزود: ما یارانه آرد نمی‌خواهیم، آرد یارانه‌ای و دولتی را کلاً حذف کنید و یارانه‌اش را به خود مردم پرداخت کنید تا نانوا هر چقدر آرد نیازد دارد از هر کارخانه‌ای که فکر می‌کند آرد با کیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تری تهیه کند و به قدر نیازش تهیه کند. مشتری هم قیمت و کیفیت نان را مقایسه می‌کند و از هر نانوایی که خدمات بهتری ارائه می‌دهد خرید می‌کند. دورریز و بریز و بپاش هم دیگر از بین می‌رود. بنده هر ماه ۱۲ کیسه مصرف دارم تا ماه قبل ۷ کیسه می‌گرفتم و یک واحدی که ۳ کیسه هم مصرف نداشت شبیه واحد ما ۷ کیسه آرد دریافت می‌کرد و متاسفانه هیچ نظارتی در این خصوص وجود ندارد.

انتقادات نسبت به اتحادیه

معترضان از عملکرد اتحادیه نوانایان محلی نیز گلایه داشتند و می‌گفتند اتحادیه تنها حق عضویت می‌گیرد و کاری برای پیگیری مشکلات صنف انجام نمی‌دهد.

یکی از نانوایان اضافه کرد: ما یک نامه هم برای اعتراضمان از اتحادیه گرفتیم ولی هرجا بردیم اثری نداشت و هیچ‌کس جوابگو نیست، دوستان می‌آیند در دفتر می‌نشینند و چای می‌خورند و کاری با مشکلات ما ندارند.

انتهای پیام/