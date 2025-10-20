هیچ ابلاغیهای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به دست ما نرسیده است/ وزارت نفت صرفاً مجری است
یک منبع آگاه در وزارت نفت به ایلنا گفت: تاکنون هیچ برنامهای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به این وزارتخانه ابلاغ نشده و در صورت ابلاغ، ما به عنوان مجری مصوبه را عملیاتی خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، اخیرا حمید رسائی یکی از نمایندگان تهران در مجلس در شبکه ایکس با اشاره به مصوبه هیات وزیران؛ مدعی شده که بنزین ۱۵۰۰ تومانی ۵۵۰۰ تومان خواهد شد، بر اساس پیگیری ایلنا از وزارت نفت؛ یک منبع آگاه گفت: تاکنون هیچ برنامهای مبنی بر افزایش قیمت بنزین به این وزارتخانه ابلاغ نشده و ما تصمیمگیر نیستیم، بنابراین در صورت ابلاغ به عنوان مجری مصوبه را عملیاتی خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در حالی این مطلب را در حساب کاربری خود منتشر کرده که رئیس امور اطلاعرسانی دولت افزایش نرخ بنزین ضمن تکذیب این خبر تاکید کرده بود: دولت برنامهای در این زمینه ندارد.
بر پایه این گزارش؛ علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «برخی رسانهها مدعی افزایش قیمت بنزین شدند! شورای اطلاعرسانی دولت ضمن تکذیب این ادعا اعلام میکند دولت برنامهای برای افزایش نرخ بنزین ندارد!»
یادآور میشود؛ تاکنون هیچ دستورالعملی در خصوص افزایش قیمت بنزین به وزارت نفت به عنوان مجری ابلاغ نشده است.
همچنین، در مصوبه عنوان شده فاصله قیمت بنزین و گاز سی.ان.جی باید افزایش پیدا کند تا مردم به استفاده از گاز سی.ان.جی تشویق شوند که این به معانی گران شدن نرخ بنزین نیست.