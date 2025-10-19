قوانین و بودجههای اقلیمی کمرنگ میشوند!
عقبنشینی از سیاستهای سبز در اروپا و آمریکا با تضعیف قوانین اقلیمی شدت گرفته است؛ روندی که به نظر میرسد اجرای تعهدات محیطزیستی را با چالشی جدید مواجه کند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت، احزابی که اکثریت پارلمان اروپا را در اختیار دارند، به توافقی دست یافتهاند تا ضوابط موجود در «دستورعمل دقت لازم در پایداری شرکتی اتحادیه اروپا» (CSDDD) را کاهش دهند.
این دستورعمل که سال گذشته تصویب شد، شرکتها را ملزم میکند مشکلات مربوط به حقوق بشر و محیط زیست را در زنجیرههای تأمین خود اصلاح کنند؛ در غیر این صورت، شرکتها با جریمهای معادل ۵ درصد از گردش مالی جهانیشان مواجه خواهند شد.
این تغییرات در اروپا همزمان با تصمیم دولت آمریکا برای لغو میلیاردها دلار از بودجه برنامههای انرژی پاک، از جمله کمکها برای تولید خودروهای برقی و پروژههای جذب کربن، در حال بررسی است. در همین حال، شرکت مواد غذایی «نستله» اعلام کرده است که از ائتلاف جهانی کاهش انتشار متان خارج شده است؛ ائتلافی که هدف آن کاهش تأثیر دامداری لبنی بر گرمایش جهانی است.
قانون فقط برای شرکتهای بزرگ اجرا میشود؟
اصلاح اصلی در قانون «دستورعمل دقت لازم در پایداری شرکتی» این است که الزامات آن تنها شامل شرکتهایی میشود که بیش از ۵ هزار کارمند و حداقل ۱.۵ میلیارد یورو گردش مالی دارند. در حالی که قانون فعلی شامل شرکتهایی با بیش از یک هزار کارمند و گردش مالی بالای ۴۵۰ میلیون یورو میشود.
یورگن واربورن، نماینده حزب مردم اروپا (EPP) و رهبر مذاکرات در این خصوص میگوید: این گروه بهعنوان بزرگترین گروه پارلمان اروپا، با نمایندگان سوسیالیست و لیبرال به توافق رسیده است تا قانون را تضعیف و کوچکتر کند.
این دستورعمل یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای دستورکار سبز اروپا به شمار میرود. پس از فشارهایی از سوی آلمان، فرانسه، آمریکا، قطر و شرکتهایی مانند «اگزانموبیل»، کمیسیون اروپا در حال مذاکره برای سادهسازی مقررات برای شرکتهای اروپایی است.
لغو صدها پروژه اقلیمی در آمریکا
در آمریکا پروژههای انرژی پاک که بودجه آنها قرار است لغو شود، شامل دو مرکز بزرگ جذب مستقیم کربن از هوا است که پیشتر از دولت «جو بایدن» کمکهای میلیارد دلاری دریافت کرده بودند؛ از جمله پروژهای که شرکت نفت و گاز «اکسیدنتال» (Occidental) در آن مشارکت دارد.
وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته اعلام کرد قصد دارد ۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار از تأمین مالی صدها پروژه انرژی پاک در این کشور را لغو کند؛ پروژههایی که به گفته وزارتخانه، بازدهی کافی برای مالیاتدهندگان نداشتند.
راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید نیز هفته گذشته در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت قصد دارد تقریباً ۸ میلیارد دلار از بودجههای اقلیمی را در ۱۶ ایالت تحت رهبری دموکراتها، از جمله کالیفرنیا و نیویورک، حذف کند.
خروج نستله؛ هشدار جدید به ائتلافهای اقلیمی
و اما در تحول مهم دیگر، در حوزه همکاریهای شرکتی، شرکت «نستله» از ائتلاف اقدام متان لبنیات خارج شده است. این ائتلاف در دسامبر ۲۰۲۳ راهاندازی شد تا شرکتهای عضو، مقدار انتشار متان در زنجیره تأمین لبنی خود را اندازهگیری و گزارش کنند و برنامههایی برای کاهش آن ارائه دهند. اعضای این ائتلاف شامل شرکتهایی مانند «دانون»، «کرافتهینز» و «استارباکس» هستند.
«نستله» دلیل خروج خود را اعلام نکرده است، اما تأکید دارد که همچنان به کاهش انتشار گازهای گلخانهای از جمله متان در کل زنجیره تأمین خود ادامه میدهد و متعهد به تحقق هدف خالص انتشار صفر تا سال ۲۰۵۰ باقی میماند.
در حالی که رئیسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، مجموعهای از سیاستهای اقلیمی را برچیده است، این اقدام تازهترین ضربه به ائتلافهای شرکتی برای مهار گرمایش جهانی محسوب میشود.
افزون بر این، چندین بانک بزرگ آمریکایی اخیراً از ائتلاف بانکی خالص انتشار صفر که نقش محوری در کاهش سرمایهگذاری و تأمین مالی طرحهای توسعه سوختهای فسیلی و کاهش انتشار داشت، خارج شدهاند.
عقبنشینی اروپا و آمریکا از قوانین و بودجههای اقلیمی، همراه با خروج شرکتها و بانکهای بزرگ از ائتلافهای محیطزیستی، نشان میدهد منافع اقتصادی کوتاهمدت هنوز بر تعهدات زیستمحیطی غلبه دارند و اهداف جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانهای را تهدید میکنند.