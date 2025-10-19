معاون ارزی بانک مرکزی خبر داد:
آغاز همکاری بانکی ایران و روسیه در حوزه کشاورزی از ماه آینده
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد وضعیت تخصیص ارز در بخش کشاورزی، با بیان اینکه نظام ارزی کشور با دو محدودیت عمده روبروست، گفت: محدودیتهای بودجهای و ماهیت غیرقابل تولید ارز دو محدودیت برای نظام ارزی کشور است، بهطوری که امکان چاپ پول ارزی وجود ندارد و لازم است منابع محدود موجود به شکل هدفمند میان بخشهای اولویتدار توزیع شود.
وی افزود: دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، بهداشت عمده دریافتکنندگان ارز ترجیحی هستند و در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار برای این بخشها پیشبینی شده که از این رقم ۸.۳ میلیارد دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی و مابقی متعلق به وزارت بهداشت است.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تخصیص ۹ میلیارد دلار به بخش کشاورزی، ادامه داد: اگرچه این سقف در بودجه مشخص شده بود، اما به دلیل حساسیت تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی، فراتر از سقف بودجه حرکت کردیم و تاکنون ۹ میلیارد دلار ارز به بخش کشاورزی تخصیص یافته که از این میزان، حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۱.۳۵ میلیارد دلار تسهیلات بوده است. همچنین ۲۰۰ میلیون دلار نیز از محل خواست وزارت جهاد تأمین شده است.
او با اشاره به اینکه از کل ارز تخصیصی، تاکنون 8.3 میلیارد دلار تأمین ارز تامین شده است، گفت: 1.2 میلیارد دلار آن مربوط به ذخایر راهبردی بوده است. تأمین ارز از تخصیص آن اندکی با تأخیر انجام میشود، اما با توجه به شرایط حساس کشور، تلاش کردیم تأمین آن بهموقع صورت گیرد.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به کسری منابع در سال گذشته گفت: در حوزه ارز ترجیحی سال گذشته 2.2 میلیارد دلار مازاد بر بودجه مصرف شد که با مجوز سران قوا و استجازه از مقام معظم رهبری تأمین شد. این رقم در حال حاضر به عنوان بدهی دولت به فعالان بخش کشاورزی ثبت شده و جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و دفتر ریاستجمهوری برای تعیینتکلیف آن برگزار شده است.
وی افزود: در دو هفته آینده آمار دقیق بدهیها اعلام میشود و پس از هماهنگی با دولت و سازمان برنامه، مکانیزمی برای پرداخت تدریجی آن تدوین خواهد شد؛ احتمالاً از طریق تخصیص مدتدار یا مکانیزم اعتباری.
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به همکاریهای بانکی با روسیه ادامه داد: در چارچوب پیمان پولی دوجانبه، مذاکراتی با بانکهای روسی انجام دادهایم و در حال حاضر دو بانک آماده همکاری در زمینه گشایش السی و خطوط اعتباری هستند. دو پرونده آزمایشی نیز برای تست این سازوکار به وزارت جهاد ارسال شده که در صورت تأیید، از ماه آینده بهصورت اجرایی آغاز خواهد شد.
وی افزود: به لحاظ منابع و خطوط اعتباری، مقدمات لازم فراهم شده و بخش کشاورزی روسیه نیز همکاری خوبی نشان داده است. پس از نهایی شدن، اطلاعرسانی لازم برای فعالان اقتصادی انجام میشود تا بتوانند از مسیرهای بانکی رسمی استفاده کنند.