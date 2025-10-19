علی نبیان، مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره سیاست این سازمان و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مسکن پرسنلی و کارکنان دولت اظهار داشت: یکی از موارد قانون جهش تولید مسکن بحث مرتبط با مسکن پرسنلی است و آماده همکاری با دستگاه ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف برای تامین مسکن پرسنلی هستیم.

وی ادامه داد: هر دستگاه و نهادی که اراضی استاندارد و مورد نیاز مسکن پرسنلی را در اختیار داشته باشد بر اساس قانون، توافقات لازم برای ساخت مسکن در آن محدوده را انجام می‌دهیم. وظیفه سازمان ملی زمین و مسکن این است که تغییر کاربری آن محدوده به مسکونی و خدماتی را پیگیری کند تا طبق قانون جهش تولید مسکن امکان ساخت مسکن پرسنلی در آن اراضی فراهم شود.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: بخشی از مساکن ساخته شده در این اراضی را به قانون جهش تولید مسکن اختصاص و بخشی دیگر را هم در اختیار نهاد متقاضی قرار می‌دهیم.

نبیان در پاسخ به این سوال که آیا امکان تغییر کاربری اراضی واقع شده در تهران هم وجود دارد، گفت: برای تغییر کاربری اراضی در تهران محدودیت وجود دارد اما اراضی واقع شده شهرهای اقماری تهران این قابلیت را دارد که کاربری آن‌ها را تغییر دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی اظهار داشت: این سازمان پس از دستور وزیر راه و شهرسازی در سال گذشته مبنی بر مشارکت جامعه نخبگانی در طراحی مجموعه مسکونی بوموسی، برگزاری مسابقه ملی معماری مجموعه مسکونی بوموسی را به عنوان بزرگترین مسابقه در نوع خود در دستور کار قرار داد که در نتیجه با اعلام رتبه نخست مسابقه به اداره کل راه و شهرسازی استان هرمزگان، در راستای توسعه و ترویج روش‌های صنعتی‌سازی مسکن، نسبت به ابلاغ شروع فرآیند آماده سازی، مطالعات ژئوتکنیک و طراحی فاز ۲، تجهیز کارگاه جهت احداث پروژه مجتمع مسکونی بوموسی به پیمانکار مربوطه اقدام کرد.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که اخذ مجوزهای لازم، تامین اعتبارات مورد نیاز، دشواری عبور و مرور پیمانکاران جزء، ناظرین و بازرسین و سایر موارد مشابه به خصوص در شرایطی که کشور در سال جاری با آن مواجه بود، موانعی را در این مسیر ایجاد کرد که با کمک و همراهی تمام دستگاه‌های مربوطه و مقامات محلی، زیرساخت‌های لازم برای تسریع در عملیات اجرایی در حال پیگیری است.

نبیان گفت: در روزهای آینده شاهد تسریع در عملیات اجرایی پروژه ساخت مسکن در جزیره بوموسی خواهیم بود.

انتهای پیام/