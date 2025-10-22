عرضه ۶ میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه

محمودرضا حیدری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، گفت: ۶ میلیون تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه از ابتدای سال عرضه شده است و دولت و واردکنندگان تلاش می‌کنند تا نهاده‌های دامی در موعد مقرر وارد شود و تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند.

تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی به ۱۰ میلیون تن رسید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در مورد حجم تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی، گفت: آمار تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی در سال گذشته براساس آمار انجمن و اتحادیه، حداقل بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بوده است.

به گفته حیدری، مرغداران بعد از خرید نهاده خام، آنها را در واحد خود فرآوری می‌کنند و هرآنچه که در مزرعه یا کارخانه فرآوری شود، طبق اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به عنوان خوراک آماده و فرآوری‌شده محسوب می‌شود.

کیفیت نهاده‌های دامی وارداتی افزایش یافته است

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم، گفت: ۳۰ درصد تولید مرغ از طریق زنجیره‌هاست پس حداقل ۳۰ درصد خوراک تولیدی، از طریق کارخانه‌جات زنجیره‌ها تولید می شود.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی در تأمین نهاده‌های دامی، گفت: پایداری تولید در بخش دام و طیور به زمان‌بندی مناسب در تأمین نهاده‌های دامی بستگی دارد و تأخیر در این فرآیند، بر زنجیره تولید و قیمت محصولات دامی تأثیر می‌گذارد.

وی به بحث کیفیت نهاده های دامی وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: منابع واردات نهاده‌های دامی از مبادی مطمئن‌تر انتخاب شده تا کیفیت نهاده‌ها افزایش یابد و تولیدکنندگان بتوانند از مواد اولیه بهتری استفاده کنند.

۳۰ درصد ذرت و جو وارداتی توسط کارخانه‌جات تولید خوراک خریداری شد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فرایند تولید خوراک طیور و کنسانتره دامی، گفت: در واحدهای تولیدی کاری را انجام می‌دهیم که واحدهای تولیدی صنعتی خوراک دام و طیور بتوانند خوراک مورد نیاز بخش طیور و کنسانتره دام را به نحوی عرضه کنند که خریدار و دامدار خود متقاضی مجدد آن باشد زیرا این خوراک در زمان فرآوری نیاز به دستگاه خاصی دارند که در دامداری‌ها و مرغداری‌ها وجود ندارد.

حیدری با اشاره به اهمیت بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت برق و حامل‌های انرژی، گفت: ذرت و کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آن را از طریق بازارگاه توزیع می‌کند و کارخانه‌جات خریداری می‌کنند البته تمام خوراک آماده طیور، ذرت و کنجاله سویا نیست، بلکه ۹۰ درصد آن ذرت و کنجاله سویا و ۱۰ درصد آن ریزمغذی‌ها و اسیدهای آمینه و سایر مواد افزودنی است.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا از ابتدای سال بین ۲۶ تا ۳۰ درصد ذرت، کنجاله سویا و جو که وارد کشور شده برای تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دام صرف شده است.

