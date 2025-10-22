خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:

عرضه ۶ میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه

عرضه ۶ میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه
کد خبر : 1701792
لینک کوتاه کپی شد.

معاون دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی از عرضه ۶ میلیون تن نهاده دامی در بازارگاه از ابتدای امسال خبر داد و گفت: منابع واردات نهاده‌های دامی از مبادی مطمئن‌تر انتخاب شده تا کیفیت نهاده‌های دامی افزایش یابد.

محمودرضا حیدری، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، گفت: ۶ میلیون تن نهاده دامی در سامانه بازارگاه از ابتدای سال عرضه شده است و دولت و واردکنندگان تلاش می‌کنند تا نهاده‌های دامی در موعد مقرر وارد شود و  تولیدکنندگان دچار مشکل نشوند.

تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی به ۱۰ میلیون تن رسید

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی در مورد حجم تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی، گفت: آمار تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دامی در سال گذشته براساس آمار انجمن و اتحادیه، حداقل بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن بوده است.

به گفته حیدری، مرغداران بعد از خرید نهاده خام، آنها را در واحد خود فرآوری می‌کنند و هرآنچه که در مزرعه یا کارخانه فرآوری شود، طبق اطلاعات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، به عنوان خوراک آماده و فرآوری‌شده محسوب می‌شود.

کیفیت نهاده‌های دامی وارداتی افزایش یافته است

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه ما به دنبال افزایش بهره‌وری هستیم، گفت: ۳۰ درصد تولید مرغ از طریق زنجیره‌هاست پس حداقل ۳۰ درصد خوراک تولیدی، از طریق کارخانه‌جات زنجیره‌ها تولید می شود.

حیدری با اشاره به برنامه‌ریزی در تأمین نهاده‌های دامی، گفت: پایداری تولید در بخش دام و طیور به زمان‌بندی مناسب در تأمین نهاده‌های دامی بستگی دارد و تأخیر در این فرآیند، بر زنجیره تولید و قیمت محصولات دامی تأثیر می‌گذارد.

وی به بحث کیفیت نهاده های دامی وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: منابع واردات نهاده‌های دامی از مبادی مطمئن‌تر انتخاب شده تا کیفیت نهاده‌ها افزایش یابد و تولیدکنندگان بتوانند از مواد اولیه بهتری استفاده کنند.

۳۰ درصد ذرت و جو وارداتی توسط کارخانه‌جات تولید خوراک خریداری شد

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به فرایند تولید خوراک طیور و کنسانتره دامی، گفت: در واحدهای تولیدی کاری را انجام می‌دهیم که واحدهای تولیدی صنعتی خوراک دام و طیور بتوانند خوراک مورد نیاز بخش طیور و کنسانتره دام را به نحوی عرضه کنند که خریدار و دامدار خود متقاضی مجدد آن باشد زیرا این خوراک در زمان فرآوری نیاز به دستگاه خاصی دارند که در دامداری‌ها و مرغداری‌ها وجود ندارد.

حیدری با اشاره به اهمیت بحث صرفه‌جویی در مصرف انرژی و مدیریت برق و حامل‌های انرژی، گفت: ذرت و کنجاله سویا با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی آن را از طریق بازارگاه توزیع می‌کند و کارخانه‌جات خریداری می‌کنند البته تمام خوراک آماده طیور، ذرت و کنجاله سویا نیست، بلکه ۹۰ درصد آن ذرت و کنجاله سویا و ۱۰ درصد آن ریزمغذی‌ها و اسیدهای آمینه و سایر مواد افزودنی است.

وی خاطرنشان کرد: تقریبا از ابتدای سال بین ۲۶ تا ۳۰ درصد ذرت، کنجاله سویا و جو که وارد کشور شده برای تولید خوراک آماده طیور و کنسانتره دام صرف شده است.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ