به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، پیمان فلسفی، این بانک را مجموعه‌ای شناخته‌ شده و ارزشمند برای کشاورزان، روستاییان و عشایر دانست و گفت: بانک کشاورزی نقش مهمی در تامین مالی و اعطای تسهیلات برای پیشبرد اهداف بخش کشاورزی ایفا می‌کند و همین موضوع اهمیت تعامل نزدیک بین مجلس شورای اسلامی و این بانک را دوچندان کرده است.

این نماینده مجلس اظهار کرد: مجلس باید شرایطی را فراهم کند که افزایش سرمایه بانک کشاورزی به صورت جدی محقق شود تا این منابع مالی به طور مستقیم در خدمت تولید، بخش کشاورزی و کشاورزان عزیز قرار گیرد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با یادآوری مصوبات مثبت بودجه سال ۱۴۰۴ برای تقویت این بانک، افزود: بخشی از افزایش سرمایه بانک کشاورزی در سال جاری از محل فروش اموال مازاد و مولدسازی دارایی‌ها و بخش دیگر نیز از طریق سایر منابع پیش‌بینی شده است.

فلسفی ابراز امیدواری کرد، هم دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی بهتری برای تقویت بنیه مالی بانک کشاورزی به عمل آورد و هم نمایندگان مجلس با ارائه پیشنهادات سازنده، زمینه را برای یک تصمیم‌گیری جامع فراهم کنند.

به گفته وی، این هم‌افزایی می‌تواند به رشد و شکوفایی هرچه بیشتر بخش کشاورزی و افزایش تولید در کشور منجر شود.