دلیل ممنوعیت صادرات مرغ و تخم مرغ ایران به عراق

علیرضا رفیعی‌پور، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد توقف صادرات مرغ و طیور به عراق به دلیل آنفلوانزای پرندگان و آلودگی پرندگان در کشور، گفت: به لطف اقدامات بهداشتی خوشبختانه تاکنون آنفلوانزای حاد پرندگان در هیچ موضوع صنعتی در ایران گزارش نشده است و کشور ما جزو کشورهای پاک از نظر آنفلوانزاست.

ماجرای آلودگی پرندگان ایران به بیماری آنفلوانزا

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه گزارش بیماری آنفلوانزای پرندگان توسط همه کشورها به سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) به طور مرتب انجام می‌شود، گفت: بیش از ۴۰ کشور دنیا از اواخر سال ۲۰۲۴ تاکنون، گزارش‌هایی از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان را داشتند؛ اما به لطف اقدامات بهداشتی تاکنون، خوشبختانه موردی از آنفلوانزای حاد پرندگان در هیچ موضوع صنعتی در کشور ما گزارش نشده و ایران جزو کشورهای پاک است.

رفیعی‌پور افزود: چندی پیش، گزارش اقدامات قرنطینه‌ای و بهداشتی و معدوم‌سازی ۹ قطعه مرغ آلوده در روستایی در اردبیل طبق استانداردهای بین‌المللی به سازمان جهانی بهداشت دام شد. در ادامه، طی یک فرایند یک ماهه مجددا اقدامات قرنطینه‌ای و بهداشتی شعاع کانون و بقیه موارد انجام شد که گزارش خاتمه بیماری توسط سازمان جهانی بهداشت دام اعلام خواهد شد.

ممنوعیت واردات مرغ و تخم مرغ از ایران به عراق غیر حرفه‌ای است

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به ممنوعیت واردات انواع طیور زنده و منجمد، محصولات مرتبط با آن و همچنین پرندگان از ۳۹ کشور ازجمله ایران به عراق، گفت: برداشت عراق از آلودگی پرندگان در ایران به آنفلوانزا یک اقدام کاملا غیر مسئولانه و غیر حرفه‌ای است زیرا گزارش یک کانون روستایی در هیچ کجای دنیا، دلیلی برای ممنوعیت صادرات مرغ یا تخم مرغ نخواهد شد.

رفیعی پور افزود: در هیچ کشوری که صادرات در حوزه طیور داریم، در این رابطه ممنوعیتی نداشتیم، ولی عراق و چند کشور عربی این بحث را مطرح کرده‌اند.

ایران جزو کشورهای درگیر آنفلونزا نیست

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به رایزنی‌های دیپلماتیک و فنی یا مسئولان کشور عراق، گفت: به این کشورها توصیه می‌کنیم به ضوابط و الزامات و قوانین و مقررات بین‌المللی پایبند باشند مبتنی بر اینکه ایران از نظر آنفلوانزا پاک است.

رفیعی‌پور افزود: طی سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عمان، کویت و... گزارش‌های آنفلوانزا داشتند. در هر صورت ما جزو کشورهایی نیستیم که درگیر آنفلوانزای صنعتی باشیم.

