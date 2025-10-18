ایلنا؛ براساس اعلام مقامات دولتی، قرار بر این است که یک معاونت جدید به نام «معاونت سرمایه‌گذاری» ذیلِ وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایجاد شود. اما سوال اینجاست که ایجاد این معاونت جدید با رویکرد سرمایه‌گذاری برای جذب حداکثری گردشگر، چقدر می‌تواند در رونق گرفتن صنعت گردشگری در مناطق آزاد موثر باشد؟

هجدهم مهرماه بود که علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به احیای معاونت سرمایه‌گذاری اعلام کرد: تمرکز اصلی برنامه‌های این وزارتخانه، کوتاه‌سازی بروکراسی اداری، ارائه مشوق‌های مؤثر و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری کشور است.

شالبافیان در ادامه به تأمین منابع مالی طرح‌های گردشگری اشاره کرده و گفته است؛ با پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ۴۴.۵ همت از محل منابع بانکی، ۲۰ همت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ۱۴ همت از منابع اشتغال برای پروژه‌های گردشگری کشور اختصاص یافته است. همچنین وزارت میراث‌فرهنگی برای نخستین‌بار توانسته است به‌صورت مستقیم از منابع صندوق توسعه و به‌طور غیرمستقیم از محل تبصره‌های بازگشتی گاز و برق، تسهیلات دریافت کند.

با این حساب، اگر رسالت اصلی معاونت سرمایه‌گذاری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تامین منابع لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری باشد، می‌توانیم امیدوار باشیم این معاونت در حوزه گردشگری کیش با تمام قوا به میدان بیاید و در راستای اختصاص اعتبارات بلاعوض و تسهیلات کم‌سود بانکی به پروژه‌های سودآور گردشگری اقدام کند.

امیدواری فعالان بخش خصوصی در حوزه گردشگری بر این است که معاونت سرمایه‌گذاری، اعتبارات و تسهیلات را به جامعه هدف اصلی یعنی به کارآفرینان بخش خصوصی اختصاص دهد و از فعالان این حوزه که به دلیل کاهش قدرت سفر مردم متضرر شده‌اند، با تمام توان حمایت کند.

باید منتظر ماند و دید که آیا این امیدواری‌ها به نتیجه‌ای خواهدرسید یا بازهم قرار است بر حجم بروکراسی اضافه بیفزایند و بدون بازده، دولت را با احیای یک معاونت جدید بزرگتر کنند؟

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه

انتهای پیام/