یوسفی شریفی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در خصوص روند تولید این مجموعه در نیمه ابتدایی سال جاری اظهار کرد: در این مدت، علی‌رغم وجود محدودیت‌هایی همچون کاهش خوراک به میزان حدود ۱۵ درصد به‌دلیل دستورالعمل‌های شرکت ملی گاز و توقف ۱۵ روزه در واحد الفین، تولید تجمیعی مجتمع بالغ بر ۲۳۹٬۶۸۹ تن (برنامه ۲۷۳٬۲۴۵ تن) و تحقق ۸۷ درصد برنامه (بدون لحاظ توقف برنامه‌ای ۹۲ درصد برنامه) را محقق کرده است.

وی افزود: هر چند از ابتدای سال روند تولید آسان نبود، اما با مدیریت هوشمند منابع، انبارهای ایلام و فروش مستمر، شرکت توانست جریان تولید را حفظ کند.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام در خصوص عملکرد فروش در این دوره گفت: با وجود توقف‌های برنامه‌ای، این مجتمع موفق شد بیش از ۱۰۵ درصد از برنامه فروش را محقق کند. از نظر تناژ نیز، میزان فروش همانند سال قبل است، زیرا طول سال قبل به لحاظ فصلی، ماه‌های بهتری نسبت به شش‌ ماهه نخست سال جاری داشتیم.

وی با اشاره به مبلغ فروش تصریح کرد: مجتمع ایلام در این مدت رشد ۴ درصدی را تجربه کرده است و در چهار ماهه ابتدائی سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، درآمد عملیاتی ۱۳۳٬۱۱۹ میلیارد ریال به ثبت رسانده است. این میزان، نتیجه برنامه‌ریزی هوشمندانه و تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالا و حفظ جریان دائمی شرکت را پایدار کرده است.

شریفی در مورد دستاوردهای این مجموعه در زمینه زیست‌محیطی نیز گفت: پتروشیمی ایلام در پروژه‌های زیست‌محیطی امسال، ۳۹ درصد پیشرفت نسبت به سال گذشته داشته است که این دستاورد، حاصل اجرای پروژه‌های کاهش آلاینده‌ها، ارتقای عملکرد مشعل‌ها و کاهش فلرینگ است. پتروشیمی ایلام خود را تولیدکننده‌ای پیشرو در محصولات ایمن و باکیفیت می‌داند.

وی افزود: در رأس اهداف مجتمع، رضایتمندی مشتریان و کارکنان، توسعه پایدار، ارتقای سلامت کارکنان، کاهش آلاینده‌های محیط‌زیست، بهبود کیفیت محصولات و مدیریت پسماندهای صنعتی قرار دارد.

مدیرعامل پتروشیمی ایلام در مورد مهم‌ترین دستاوردهای شش‌ماهه نخست سال این مجموعه نیز گفت: در شش‌ماهه نخست سال، باوجود توقف‌های برنامه‌ای متعدد و تعمیرات، توانستیم ۹۵ درصد برنامه تولید و ۹۶ درصد برنامه فروش را محقق کنیم و این عملکرد در شرایطی حاصل شد که علاوه بر مدیریت توقف‌ها و کنترل شرایط فنی، توانستیم شاخص‌های مالی را به حداقل رسانده و بهره‌وری انرژی را نسبت به سال قبل ۳ درصد بهبود بخشیم.

وی در مورد چشم‌انداز تولید و برنامه‌های نیمه دوم سال خاطرنشان کرد: با اتمام دوره اول تعمیرات و توقف‌های خرداد‌ماه (۱۵ روز)، عملاً عملیات قابل‌توجهی در تولید نداشتیم. و برنامه ما تا پایان شهریور ماه، تولید پلی‌اتیلن سنگین (HDPE) تا ۱۰۰ درصد ظرفیت اسمی بود و در اهداف بعدی ما، کاهش شاخص مصرف انرژی، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک، و محصولات اصلی نیمه دوم سال است.

وی افزود: با انجام تعمیرات اساسی در خرداد و تیر ماه و بهبود مستمر بهره‌وری، شرکت ما توانست سطح فروش و سودآوری خود را حفظ کند و رشد قابل‌توجهی را در درآمد عملیاتی به میزان ۱۳۳٬۱۱۹ میلیارد ریال و سود عملیاتی نسبت به سال گذشته به ثبت برساند که این موفقیت، نتیجه مدیریت هوشمند منابع، برنامه‌ریزی دقیق و استفاده مؤثر از فرصت‌های بازار است.

در پایان،مدیرعامل‌ پتروشیمی‌ایلام‌ تأکیدکرد: مسیر توسعه پایدار با حفظ مدیریت هوشمند صنایع و مسئولیت‌پذیری در قبال جامعه و محیط‌زیست می‌گذرد و ما با قدرت این مسیر را ادامه می‌دهیم.

