خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است

کشت برنج فقط در ۲ استان گیلان و مازندران مجاز است
کد خبر : 1701608
لینک کوتاه کپی شد.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: برنج در ۱۹ استان کشور کشت می‌شود، در حالی که کشت این محصول فقط در دو استان شمالی گیلان و مازندران مجاز است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی گفت: امسال حدود ۲ میلیون تن برنج در کشور تولید شد و ما در استان‌های شمالی کشور کوچکترین نگرانی برای تولید این محصول نداریم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، وضعیت بارندگی در استان‌های شمالی کشور را نسبت به سال‌های گذشته مطلوب توصیف کرد و اظهار داشت: امسال شالیکاران محصول خود را با قیمت بالاتر از قیمت تمام‌شده عرضه می‌کنند و این موضوع باعث رضایتمندی و پایداری در کشت برنج خواهد شد.

پیگیری تخصیص اعتبار مستقل به طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تدوین طرحی برای تخصیص اعتبار ویژه و مستقل به طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها خبر داد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین می‌شود و درعین‌حال به دنبال آن هستیم که اعتبار ویژه‌ای برای اجرای این طرح اختصاص یابد.

وی با تاکید بر افزایش میزان تولید و تنوع محصولات در دیم‌زارها، افزود: کشت انواع محصولات علوفه‌ای، دانه‌های روغنی، حبوبات و گیاهان شورپسند در قالب طرح جهش تولید در دیم‌زار‌ها با برنامه ریزی‌های علمی تر، گسترش می‌یابد.

آنجفی ابراز امیدواری کرد با منابع مالی بهتری این طرح را در دیم‌زار‌های کشور پیش ببریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ