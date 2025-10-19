خبرگزاری کار ایران
ویدئو/ از آب‌های مرزی تا سدهای تهران

کد خبر : 1701595
سخنگوی صنعت آب با بیان اینکه اگر قانون آب را بازتعریف نکنیم قافیه را باخته‌ایم، تاکید کرده که هر کسی اصرار کند که با روش‌های ۳۰ سال پیش می‌توانیم ادامه دهیم، اشتباه می‌کند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با حضور در خبرگزاری کار ایران، ضمن تشریح اوضاع کنونی آب و چالش‌هایی که در مسیر تامین و مدیریت آب وجود دارد، به موضوع آب‌های مرزی، دریاچه ارومیه و شرایط سدهای تهران و..... پرداخت.

او  که خود را کارگر آب معرفی می‌کند، معتقد است: بیشتر شهرهای بزرگ ایران باید حدود ۲ تا  ۳ میلیون نفر جمعیت داشته باشند.

عیسی بزرگ‌زاده با بیان اینکه اگر قانون آب را بازتعریف نکنیم قافیه را باخته‌ایم، تاکید کرده که هر کسی اصرار کند که با روش‌های ۳۰ سال پیش می‌توانیم ادامه دهیم، اشتباه می‌کند.

سخنگوی صنعت آب می‌گوید:  به بحران کیفیت آب رسیده‌ایم و  همین لحظه  زمان تغییر است.

 

 

 

 

