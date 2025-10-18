خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک انتصاب حرفه‌ای در مناطق آزاد

یک انتصاب حرفه‌ای در مناطق آزاد
کد خبر : 1701275
لینک کوتاه کپی شد.

مدیریت امور گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور پس از ۶ ماه مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در حکمی از سوی مهدی مزینانی، معاون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، دکتر حسن خانلری به عنوان سرپرست مدیریت امور گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منصوب شد.

این انتصاب با رویکردی مبتنی بر استفاده از شایستگی‌های حرفه‌ای کارشناسان ، از بدنه آن مجموعه صورت گرفته است. رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تکیه بر اهمیت جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف گردشگری مناطق آزاد کشور ، حسن خانلری ، از نیروهای رسمی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور را به این سمت منصوب کرده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ