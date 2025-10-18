به گزارش ایلنا، در حکمی از سوی مهدی مزینانی، معاون فرهنگی،اجتماعی و گردشگری شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، دکتر حسن خانلری به عنوان سرپرست مدیریت امور گردشگری و میراث فرهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منصوب شد.

این انتصاب با رویکردی مبتنی بر استفاده از شایستگی‌های حرفه‌ای کارشناسان ، از بدنه آن مجموعه صورت گرفته است. رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با تکیه بر اهمیت جایگاه رسانه در پیشبرد اهداف گردشگری مناطق آزاد کشور ، حسن خانلری ، از نیروهای رسمی دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور را به این سمت منصوب کرده است.

