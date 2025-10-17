به گزارش ایلنا، ناصر خرمالی، مدیر گمرک و صادرات دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فراهم شدن امکان «پلاک ملی» برای خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد توسط مالکان فعلی این خودروها خبر داد.

وی با اشاره به ضوابط اعلام‌شده از سوی سامانه جامع تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: بر اساس مقررات ابلاغی، افرادی که هم‌اکنون مالک قانونی خودروهای پلاک مناطق آزاد هستند و سند خودرو به نام آن‌ها ثبت شده است، می‌توانند مراحل قانونی و سامانه‌ای مربوط به دریافت پلاک ملی را طی کنند.

خرمالی در پایان تأکید کرد: برخلاف برخی شایعات، برای انجام فرآیند پلاک ملی، الزامی وجود ندارد که مالک فعلی همان فرد واردکننده اولیه خودرو باشد. ملاک اصلی در این فرآیند، مالکیت قانونی و ثبت رسمی خودرو در سامانه‌های مرتبط است.

