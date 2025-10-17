به گزارش ایلنا، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، که بر اساس تصمیم جدید این وزارتخانه، بخشی از ثبت‌سفارش‌های وارداتی تا پایان شهریورماه 1404 از کنترل سهمیه بازرگانی مستثنی می‌شوند.

بر این اساس ، ثبت‌سفارش‌هایی که در حوزه سهمیه‌های «بازرگانی»، «بدون سابقه تا سقف 500 هزار دلار» و «واحدهای بازرگانی بدون سابقه واردات (100 هزار دلاری)» قرار دارند، در صورتی که تا پایان شهریور 1404 دارای تخصیص یا تأمین ارز یا ترخیص کامل باشند، از بررسی سیستمی سهمیه واردات مستثنی خواهند بود.

رعایت چهار شرط برای بهره‌مندی از این استثناء الزامی است:

1. عدم تغییر حوزه سهمیه،

2. عدم افزایش ارزش پرونده در هر حوزه سهمیه،

3. عدم تغییر محل تأمین ارز،

4. و عدم تغییر ارزش کالاهای مشمول سهمیه مازاد از جمله لاستیک، پنبه و پنل خورشیدی.

در بخش دیگری از اطلاعیه سامانه جامع تجارت تأکید شده است که در صورت تأیید مجوزهای مذکور، ارزش بخش تأمین‌شده در سال جاری به عنوان مصارف سهمیه سال 1404 محسوب خواهد شد.

گفتنی است، سایر ضوابط و دستورالعمل‌های پیشین مرتبط با سهمیه‌ها و مصارف حوزه‌های بازرگانی همچنان به قوت خود باقی است.

