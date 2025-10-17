خبرگزاری کار ایران
نجات جان ۵۲ نفر در آب‌های بوشهر در نیمه اول امسال

نجات جان ۵۲ نفر در آب‌های بوشهر در نیمه اول امسال
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، در مجموع ۲۷ مورد درخواست امداد و نجات و اعلام اضطرار از سواحل و آب‌های استان بوشهر دریافت شده که منجر به نجات ۵۲ نفر از دریانوردان و سرنشینان شناورهای حادثه‌دیده شده است.

به گزارش ایلنا، در ۶ ماهه امسال، از مجموع ۲۷ درخواست امداد و نجات ثبت‌شده، ۱۲ مورد مربوط به شناورهای سانحه‌دیده و مضطر و ۱۵ مورد دیگر مرتبط با خدمات پزشکی دریایی بوده است.

از میان ۱۲ مورد اعلام اضطرار ثبت‌شده، یک مورد مربوط به نقص فنی شناور، یک مورد تصادم، سه مورد آتش‌سوزی، پنج مورد آب‌گرفتگی و دو مورد نیز "آدم به دریا" گزارش شده است.

در این میان، دو مورد از سوانح منجر به غرق شدن شناورها شده که یکی مربوط به یک موتورلنج باری و مورد دیگر متعلق به یک قایق تفریحی بادبانی بوده است.

در مجموع، ۵۳ نفر در شناورهای مضطر حضور داشتند که از این تعداد ۵۲ نفر نجات یافته و تنها یک نفر در حادثه "آدم به دریا" مربوط به یک قایق فاقد هویت در محدوده یکی از روستاهای ساحلی استان، جان خود را از دست داده است.

تمامی عملیات‌های امداد و نجات با همکاری دستگاه‌های تخصصی و گروه‌های امدادی مستقر در بنادر استان بوشهر انجام شده است.

دریانوردان در صورت مواجهه با هرگونه شرایط اضطرار باید در اسرع وقت با سامانه ۱۵۵۰ تماس حاصل کنند.

 

