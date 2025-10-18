نورالله بیرانوند، معاون تامین سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه‌آهن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا از تامین مالی جدید برای پروژه ریلی خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و به همراه ۶ بانک در حال ایجاد زیر ساخت تامین مالی جدید برای پروژه‌های ریلی هستیم.

وی تاکید کرد: با این زیرساخت جدید، تمام نیاز تامین مالی صنعت ریلی برآورده می‌شود و این زیرساخت در واقع ظرفیت تامین مالی را ایجاد می‌کند و اعداد و ارقام قابل توجهی در این زیرساخت می‌گنجد.

معاون راه‌آهن ادامه داد: اجرای تنها یک پروژه خط آهن دوم بافق-سنگان به سرمایه ٧٠ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد که تامین مالی آن در دستور کار قرار گرفته اما طبیعتاً اجرای تمام این پروژه‌ها با اعتبارات دولتی قابل اجرا نیست، از این رو زیرساختی برای تامین مالی پروژه‌های ریلی طراحی کرده‌ایم.

بیرانوند درباره تامین مالی خارجی در شرایط فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: مواردی از تامین مالی خارجی در حال بررسی و اجرا است که جزییات آن جنبه اطلاع‌رسانی ندارد و اتفاقا در همین وضعیت، شرایط تامین مالی خارجی بهتر هم شده‌است.

وی افزود: ریل و حمل و نقل ریلی ایران در کریدورهای بین‌المللی نقش بسیار بسزایی را ایفا می‌کند از این رو، اجرای پروژه‌های صنعت ریلی در ایران برای بسیاری از کشورها مهم است.

معاون راه‌آهن گفت: مبالغی از محل استجازه رهبری برای تزریق درآمدهای نفتی در بخش ریلی فعال شده‌است و موضوع تامین مالی را محدود به یک روش و اتصال یک منبع نکرده‌ایم و همزمان از چند روش تامین مالی پروژه‌های مهم ریلی را در دست اجرا داریم.

به گزارش ایلنا، همچنین روز چهارشنبه، قائم مقام واگن‌سازی تهران از اجرای رسمی فاینانس ٩٠٠ میلیون یورویی چین برای پروژه ریلی خبر داد و گفت: چین پذیرفته ٨۵ درصد این مبلغ را فاینانس کند و از هفته گذشته اجرای این پروژه شروع و محموله اول آن هم بهمن ماه از چین وارد کشور می‌شود.

انتهای پیام/