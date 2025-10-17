در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
شوک قیمتی گوشت قرمز کنترل شد/ کاهش نرخها؛ بهزودی
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به کنترل شوک و التهابات قیمتی در بازار گوشت قرمز، گفت: نوسانات قرمز ارز و انحصار گوشت برزیلی در بخش منجمد باعث افزایش قیمت گوشت شده بود که با ورود از کشورهای مختلف شاهد کاهش قیمت در روزهای آینده خواهیم بود.
وی افزود: قیمت گوشت و دام در حال حاضر بهبودی بسیار خوبی نسبت به هفتههای گذشته دارد.
کاهش قیمت گوشت قرمز در هفتههای آینده
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به نوسانات و التهابات قیمتی در بازار گوشت در هفتههای گذشته، گفت: هرچند گوشت در بازار به وفور موجود بود، ولی بازار دچار نوسانات قیمتی بود.
پوریان با بیان اینکه وضعیت بازار دام و گوشت به گونهای است که شرایط بسیار بهتری داشته باشیم، افزود: هم در مبحث تنوع اقلام گوشتی و هم در مبحث گوشتهای منجمد و گرم، شوکهای قیمتی در بازار گوشت و دام که در هفتههای اخیر شاهد بودیم، کنترل شده و قیمت گوشت در شرایط پایداری قرار دارد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد در روزهای آینده کاهش قیمت نیز در بازار گوشت و دام داشته باشیم.
افزایش قیمت گوشت گوساله در هفتههای اخیر
رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوساله، گفت: در حال حاضر شاهد افزایش عرضه این کالا و همچنین کاهش قیمت آن هستیم.
پوریان به بحث واردات گوشت قرمز نیز اشاره کرد و گفت: قیمت گوشت قرمز منجمد به دلیل نوسانات قیمت ارز شاهد افزایش قیمت عجیبی بود، ولی در حال حاضر واردات گوشت قرمز گرم و منجمد در حال انجام است و شرایط نسبت به گذشته بهتر میشود.