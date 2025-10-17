خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

شوک قیمتی گوشت قرمز کنترل شد/ کاهش نرخ‌ها؛ به‌زودی

شوک قیمتی گوشت قرمز کنترل شد/ کاهش نرخ‌ها؛ به‌زودی
کد خبر : 1701073
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به کنترل شوک و التهابات قیمتی در بازار گوشت قرمز، گفت: نوسانات قرمز ارز و انحصار گوشت برزیلی در بخش منجمد باعث افزایش قیمت گوشت شده بود که با ورود از کشورهای مختلف شاهد کاهش قیمت در روزهای آینده خواهیم بود.

منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام کشور در گفت‌وگو با ایلنا در مورد قیمت گوشت قرمز در بازار، گفت: نوسانات قرمز ارز و انحصار گوشت برزیلی در بخش منجمد باعث افزایش قیمت گوشت شده بود که با ورود از کشورهای مختلف شاهد کاهش قیمت در روزهای آینده خواهیم بود. 

وی افزود: قیمت گوشت و دام در حال حاضر بهبودی بسیار خوبی نسبت به هفته‌های گذشته دارد. 

کاهش قیمت گوشت قرمز در هفته‌های آینده 

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به نوسانات و التهابات قیمتی در بازار گوشت در هفته‌های گذشته، گفت: هرچند گوشت در بازار به وفور موجود بود، ولی بازار دچار نوسانات قیمتی بود. 

 پوریان با بیان اینکه وضعیت بازار دام و گوشت به گونه‌ای است که شرایط بسیار بهتری داشته باشیم، افزود: هم در مبحث تنوع اقلام گوشتی و هم در مبحث گوشت‌های منجمد و گرم، شوک‌های قیمتی در بازار گوشت و دام که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم، کنترل شده و قیمت گوشت در شرایط پایداری قرار دارد. 

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد در روزهای آینده کاهش قیمت نیز در بازار گوشت و دام داشته باشیم. 

افزایش قیمت گوشت گوساله در هفته‌های اخیر

رئیس شورای تامین دام کشور با اشاره به افزایش قیمت گوشت گوساله، گفت: در حال حاضر شاهد افزایش عرضه این کالا و همچنین کاهش قیمت آن هستیم‌. 

پوریان به بحث واردات گوشت قرمز نیز اشاره کرد و گفت: قیمت گوشت قرمز منجمد به دلیل نوسانات قیمت ارز شاهد افزایش قیمت عجیبی بود، ولی در حال حاضر واردات گوشت قرمز گرم و منجمد در حال انجام است و شرایط نسبت به گذشته بهتر می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ