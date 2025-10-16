طرح سامانه جدید نشانی منتفی شد
با برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان اداری و استخدامی کشور از ایجاد سامانه جدید در حوزه نشانی و اقامتگاه رسمی عقبنشینی کرد.
به گزارش ایلنا، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه هیچ سامانه جدیدی در این حوزه ایجاد نخواهد شد، گفت: ما هماکنون چند سامانه از جمله سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد را در این حوزه داریم که میتوانند نیازها را پوشش دهند. بنابراین نیازی به ایجاد سامانه جدید نیست و سازمان اداری و استخدامی نیز هیچ نقشی در راهاندازی سامانه جدید نداشته و نخواهد داشت.
او افزود: در سند نقشه راه دولت هوشمند کارگروهی ایجاد شده که یکی از وظایف اصلی آن این است که هیچ سامانهای بدون تأیید این کارگروه آغاز به کار نکند. چطور ممکن است وقتی سه تا چهار سامانه فعال در این حوزه وجود دارد، سامانه دیگری راهاندازی شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به برخی اخبار منتشر شده درباره سامانهای با نشانی اینترنتی NCR.ir گفت: سامانهای که در برخی اخبار به آن اشاره شده، در واقع همان سامانه قبلی سازمان ثبت احوال است که تنها با پوستهای جدید ارائه شده و هیچ سامانه تازهای در کار نیست.
رفیعزاده تصریح کرد: ما کاملاً مخالف ایجاد هرگونه سامانه جدید در این حوزه هستیم و موضع سازمان در این زمینه روشن است.