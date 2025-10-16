به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، سید‌محمد اتابک در اولین روز از سفر خود به استان آذربایجان شرقی در نشستی با فعالان شهرستان سراب، بر نقش مولد تولید و صنایع تاکید کرد و گفت: با تصمیم دولت، استانداران می‌توانند بر اساس مزیت استان نسبت به اختصاص حامل‌های انرژی به بخش‌های مختلف اقدام کنند.

وی پرمصرفی انرژی را از مشکلات جاری در بخش‌های مختلف دانست و افزود: تنها ۳.۶ درصد از کل آب مصرفی کشور به صنعت اختصاص دارد و این بخش ۱۶ هزار مگاوات برق مصرف می‌کند و ۱۸۰ میلیون مترمکعب از ۷۵۰ میلیون مترمکعب از گاز کشور صرف تولید و صنعت می‌شود، بنابراین ترویج کاهش مصرف در بخش‌های غیر‌مولد ضروری به نظر می‌رسد.

اتابک تامین مالی صنعت را بر عهده وزارت اقتصاد و بانک‌ها دانست و تاکید کرد: وزارت صمت از طریق سازمان‌های توسعه‌ای از امکانات موجود، توان خود را برای تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های صنعتی و معدنی به کار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، سه بسته حمایتی دولت در جبران زیان ناشی از ناترازی، حوادث و کمبود نقدینگی و تمدید آن به درخواست وزارت صمت را ناشی از عزم دولت برای پشتیبانی از صنایع و تولید عنوان کرد و گفت: این درخواست با تصویب هیئت وزیران در تعویق اقساط، مالیات و تامین اجتماعی تا آبان‌ماه تمدید شده است و می‌توان از طریق ستاد تسهیل عملیاتی کرد.

سیدمحمد اتابک در سهم مالیات هم گفت: نشستی که اصناف با معاون اول رییس‌جمهور داشتند این مسئله مطرح و دستور پرداخت صادر شد و ماده ۷۲ هم قرار است، عملیاتی شود و به سازمان برنامه و بودجه تکلیف شده است.

وی نوسازی ماشین‌آلات معدنی را مقدمه افزایش راندمان و ارزش‌افزوده از طریق فراوری دانست و گفت: ۲۵ درصد ماشین‌آلات معدنی نوسازی شده است و بسته‌هایی برای ورود ماشین‌آلات با تاریخ تولید ۵ سال، طراحی شده است و نوسازی در حال اجرا است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان اختصاص تسهیلات به بنگاه‌های خرد و کوچک را از برنامه‌های در دست پیگیری وزارت صمت خواند و گفت: در این مورد توافقی با بانک مرکزی انجام شده است و بناست که تسهیلات بدون در نظر گرفتن سقف اعتباری و رتبه‌بندی تخصیص یابد و با تصویب هیئت وزیران، بانک‌های منطقه‌ای هم قابلیت پرداخت داشته باشند.

