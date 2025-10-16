رفع اختلالات GPS در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار گرفت
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: رفع اختلالات فرکانسی و GPS در دستور کار سازمان تنظیم مقررات قرار دارد.
به گزارش ایلنا، حمید فتاحی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بروز تداخلات فرکانسی و اختلالات GPS، تأکید کرد این اختلالات منجر به کاهش کیفیت ارتباطات صوتی در برخی مناطق شده است.
وی با اشاره به تأثیر این اختلالات بر برخی سایتهای ارتباطی کشور اظهار داشت: در حال حاضر، تداخلات فرکانسی و اختلالات GPS برخی زیرساختهای ارتباطی را تحت تأثیر قرار دادهاند و شناسایی و رفع این اختلالات در دستور کار جدی ما قرار دارد.
فتاحی در ادامه افزود: تلاشها برای کاهش این اختلالات ادامه دارد و با انجام هماهنگیها و تفاهمهای لازم، امیدواریم هر چه سریعتر شرایط به حالت عادی بازگردد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات در پایان خاطرنشان کرد: بازگرداندن کیفیت ارتباطات به سطح مطلوب، از اولویتهای اصلی ماست و پیگیریها در این زمینه با جدیت دنبال میشود.