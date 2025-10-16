خودروهایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی شوند

به گزارش ایلنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شامگاه چهارشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: این سازمان حسب وظایف محوله بر اساس مستندات و مدارک مثبته ضمن بررسی عملکرد شرکت مدیران خودرو طی مرداد ماه گذشته اقدام به بررسی و تعیین قیمت کارشناسی جدید محصولات شرکت کرده و با عنایت به فرآیند تعریف شده ، مراتب را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال که توسط وزارت مذکور طی ماه گذشته جهت اقدام به شرکت مدیران خودرو ابلاغ کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: باعنایت به استقرار شرکت در منطقه ویژه اقتصادی افزایش تعرفه واردات خودرو و قطعات منفصله ( CKD ) به یکی دیگر از عوامل موثر در قیمت نهایی مصرف کنندگان است. لذا با عنایت به اعمال افزایش ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت های مونتاژی، اعمال افزایش های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.

در پایان این سازمان اعلام کرد: که کلیه مصرف کنندگان عزیز در صورت تقاضای بررسی قیمت و شکایت در این زمینه از شرکت مذکور می توانند با در دست داشتن فاکتور خرید خودرو به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان محل اقامت خود و یا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و اقدام به ثبت شکایت کنند.

