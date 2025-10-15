خبرگزاری کار ایران
توسعه میدان‌های قدیمی با روش‌های نوین ازدیاد برداشت

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اعلام کرد: با به‌کارگیری روش‌های نوین ازدیاد برداشت و فرازآوری، میدان‌های نفتی قدیمی بازنگری و توسعه خواهند یافت.

به گزارش  ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم پیرامون در نشست پیش‌بینی پنج‌ساله بهره‌دهی چاه‌های نفت، تولید، توزیع و تزریق گاز در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اشاره به برنامه‌های ازدیاد برداشت در میدان‌های قدیمی اظهار کرد: تمرکز ما بر به‌کارگیری روش‌های نوین ازدیاد برداشت و فرازآوری در میدان‌های مسجدسلیمان و هفتکل است تا این میدان‌ها با انجام مطالعات و ارزیابی‌های فنی، به ظرفیت تولیدی مطلوب بازگردند.

وی میدان نفت‌سفید از قدیمی‌ترین میدان‌های کشور است که بیش از ۸۰ درصد ذخایرش برداشت شده و نیازمند بازنگری فنی و برنامه‌ریزی دوباره برای استمرار تولید است، بیان کرد: میدان لب‌سفید نیز شرایط مشابهی دارد و باید بررسی‌های تکمیلی روی آن انجام شود. در عین حال سایر میدان‌های تحت پوشش شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان هنوز در ابتدای عمر تولیدی خود قرار دارند و لازم است فعالیت‌های توسعه‌ای چاه‌محور با شتاب بیشتری در آنها دنبال شود تا زمینه افزایش تولید، اشتغال‌زایی و توسعه پایدار فراهم شود.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب هدف از سامانه مانیتورینگ چاه‌ها را پایش لحظه‌ای دبی خروجی و فشار چاه‌ها دانست و گفت: بازنگری و کالیبراسیون سامانه‌های میترینگ و کنترل کیفیت نفت و گاز تولیدی ضروری است.

پیرامون بر ضرورت اجرای طرح‌های فروش و جمع‌آوری گازهای همراه از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید کرد و آن را از اولویت‌های اصلی شرکت دانست.

وی در پایان مسئولیت‌های اجتماعی را از محورهای مهم فعالیت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برشمرد و گفت: مردم این خطه تاریخی همواره در کنار صنعت نفت بوده‌اند و طبیعی است که انتظار توجه و خدمت‌رسانی بیشتری از سوی ما داشته باشند.

