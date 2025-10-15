ایجاد ذخایر احتیاطی محصولات کشاورزی برای رفع کمبود در مواقع بحران

به گزارش ایلنا، محمدرضا طلایی به تشریح عملکرد این سازمان در سال‌های اخیر پرداخت و از اقداماتی سخن گفت که منجر به اصلاح ساختار، بهبود وضعیت مالی و ارتقای جایگاه نیروی انسانی در بدنه سازمان شده است.

وی به شرایط دشوار سال‌های گذشته و بدهی‌ خرید تضمینی محصولاتی همچون سیب‌زمینی، جو و کلزا اشاره کرد و گفت: با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی توانستیم بحران‌ها را پشت سر گذاشته و با استفاده از تسهیلات بانکی و فروش اموال و ... در پایان سال ۱۴۰۳، بدهی معوق به کشاورزان نداشته باشیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به موضوع تنظیم بازار نیز اشاره و اظهار کرد: در سال‌های گذشته تنظیم بازار میوه شب عید با پول دولت انجام می‌شد که زیان‌هایی به بار آورد، در سال ۱۴۰۳ کل این مأموریت بدون استفاده از بودجه دولت به تشکل‌های بخش خصوصی سپرده شد و ما توانستیم بدون استفاده از بودجه دولت، عملکردی بی‌سابقه در تامین میوه شب عید رقم بزنیم، حتی خرما و کیوی نیز به سبد اقلام اضافه شد.

وی اضافه کرد: برخلاف تصور عمومی که حضور دولت در بازار را مساوی با ضرر می‌دانند، این بار دولت نه ضرر کرد و نه نیاز به بودجه داشت. بخش خصوصی با انگیزه و بدون اتکا به منابع دولتی، کار را به‌خوبی پیش برد. حتی مردم هم رضایت داشتند، چون کیفیت حفظ شد و قیمت‌ها معقول بود.

طلایی تصریح کرد: برای نخستین بار و با دستور وزیر جهاد کشاورزی، ذخایر احتیاطی ایجاد شد که در مواقع کمبود، سریع به تأمین بازار کمک کرد. همین رویکرد باعث شد همکاری تشکل‌ها افزایش یافته و اعتماد آن‌ها تقویت شود.

وی با بیان این که سازمان تعاون روستایی اکنون به مرحله‌ای از ثبات رسیده که می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق وارد سال ۱۴۰۴ شود، اظهار امیدواری کرد؛ با تکرار تجربه موفق سال گذشته در مدیریت بازار شب عید، ذخیره‌سازی سیب‌زمینی، پیاز و اجرای خریدهای توافقی، نقش‌آفرینی بیشتری در تنظیم بازار ایفا شود.

به گفته مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، ما در سال جدید تلاش کردیم با رفع اشتباهات گذشته و با برنامه‌ریزی منسجم‌تری پیش برویم. ساختار سازمان شکل بهتری پیدا کرده و جایگاه آن در وزارتخانه و در میان تولیدکنندگان تثبیت شده است.

